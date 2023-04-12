12 апреля 2023 СРЕДА
Новости
20:58 | 11 апреля
Участниками тура бизнес-форума «Код лидера» станут предприниматели из России и стран СНГ
18:00 | 11 апреля
Ко Дню космонавтики в Парке покорителей космоса появится AR- экскурсия с дополненной реальностью
17:30 | 11 апреля
В регионе установили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных
16:00 | 11 апреля
Школьник из Петровска стал победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
15:00 | 11 апреля
Саратовцы первыми увидят фильм "Доктор"
13:00 | 11 апреля
На Саратовском гидроузле началось половодье
11:30 | 11 апреля
В Энгельсе открывается Всероссийский фестиваль музыкальных патриотических спектаклей «Zа жизнь»
10:40 | 11 апреля
В Саратове создана детальная цифровая карта города
09:30 | 11 апреля
Стартует тестовое закрытие некоторых маршрутов трамваев
08:30 | 11 апреля
Сегодня в Саратове откроют мемориальную доску памяти о советском солдате Иване Сидорове
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участниками тура бизнес-форума «Код лидера» станут предприниматели из России и стран СНГ

Общество

Бизнес-форумы пройдут в рамках одноименного проекта «Код Лидера». Проект вышел на международный уровень и объединил топовых бизнесменов России, Казахстана, Сейшельских островов и Южной Кореи. Бренд «Код Лидера» включает в себя мастер-классы, бизнес-завтраки, мастермайнды, вебинары, интервью с предпринимателями и долларовыми миллионерами, а также бизнес-форумы.

Участниками тура бизнес-форума «Код лидера» станут предприниматели из России и стран СНГ

Главная цель проекта «Код Лидера» — выявить и расшифровать уникальную ДНК лидеров рынка, предпринимателей, которые сумели стать ключевыми в своей нише.

11 марта в Красноярске на площадке Гранд холл «Сибирь» состоялся первый бизнес-форум. В зале собралось более 600 топ-менеджеров, действующих и будущих предпринимателей, перед которыми выступили 13 топовых бизнесменов. В 2022 году бизнес каждого спикера вырос в 2 раза.

Сергей Ким открыл форум презентацией благотворительного проекта «Сердце бизнеса», а далее на протяжении 8 часов спикеры ведущих компаний Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Южной Кореи, Сейшельских островов выступали на сцене с лекциями о построении бизнеса, предпринимательстве нового поколения, успехе во всех сферах жизни.

Участники мероприятия получили инструменты, которые они смогут использовать в своем бизнесе, а также ответы на вопросы и разборы кейсов.

Для участников был создан чат форума, где после мероприятия они делились отзывами и инсайтами.

В сентябре 2023 года в Красноярске пройдет второй бизнес-форум с участием международных спикеров. Запросить условия участия и забронировать свое место на мероприятии можно на официальном сайте бизнес-форума «Код лидера»

TIKSAN GROUP планирует провести «Код лидера» в формате мастер-классов в 10 городах России: в Перми, Барнауле, Владивостоке, Екатеринбурге, Тюмени, Иркутске, Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово, Москве. А также в странах СНГ запланирован бизнес-тур.