Участниками тура бизнес-форума «Код лидера» станут предприниматели из России и стран СНГ

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Главная цель проекта «Код Лидера» — выявить и расшифровать уникальную ДНК лидеров рынка, предпринимателей, которые сумели стать ключевыми в своей нише.11 марта в Красноярске на площадке Гранд холл «Сибирь» состоялся первый бизнес-форум. В зале собралось более 600 топ-менеджеров, действующих и будущих предпринимателей, перед которыми выступили 13 топовых бизнесменов. В 2022 году бизнес каждого спикера вырос в 2 раза.Сергей Ким открыл форум презентацией благотворительного проекта «Сердце бизнеса», а далее на протяжении 8 часов спикеры ведущих компаний Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Южной Кореи, Сейшельских островов выступали на сцене с лекциями о построении бизнеса, предпринимательстве нового поколения, успехе во всех сферах жизни.Участники мероприятия получили инструменты, которые они смогут использовать в своем бизнесе, а также ответы на вопросы и разборы кейсов.Для участников был создан чат форума, где после мероприятия они делились отзывами и инсайтами.В сентябре 2023 года в Красноярске пройдет второй бизнес-форум с участием международных спикеров. Запросить условия участия и забронировать свое место на мероприятии можно на официальном сайте бизнес-форума «Код лидера»TIKSAN GROUP планирует провести «Код лидера» в формате мастер-классов в 10 городах России: в Перми, Барнауле, Владивостоке, Екатеринбурге, Тюмени, Иркутске, Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово, Москве. А также в странах СНГ запланирован бизнес-тур.