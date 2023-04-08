На предприятиях направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ реализуется инвестиционная программа

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В 2022 году ТЕХНОНИКОЛЬ усилила ориентированность на рынки стран азиатского региона. Так, в Казахстане на территории индустриальной зоны «Кайрат» стартовало строительство завода по производству XPS. Завершение всех строительных работ, монтажа и пусконаладки технологического оборудования ожидается в 2023 году.Большая инвестиционная программа реализуется и на петербургском предприятии по производству экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ. За два года на развитие линии было направлено 200 миллионов рублей. В текущем году размер инвестиций достигнет отметки 300 миллионов рублей. Сохранив объемы производства в 2022 году на уровне предыдущих 12 месяцев, завод в Санкт-Петербурге сосредоточился на выпуске теплоизоляционных плит XPS CARBON SOLID. Это высокопрочная теплоизоляция, на производство которой требуется в два раза больше времени по сравнению с традиционными материалами для общестроительных нужд. В 2022 году плиты XPS CARBON SOLID составляли большую часть выпускаемой номенклатуры и активно применялись для обустройства дорог на Харасавэйском месторождении. Кроме того, в 2023 году введен в эксплуатацию Завод по вторичной переработке полистирола. Предприятие сможет ежегодно перерабатывать до 6500 тонн полимерных отходов, превращая их во вторичную гранулу. Это значит, что более 400 млн вспененных подложек для овощей и фруктов вместо свалки отправятся на завод, чтобы стать сырьем для новых изделий. Следующий шаг развития предприятия предусматривает запуск линии мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена. Реализация проекта рассчитана на 2023-2024 гг. Суммарный объем инвестиций в строительство завода и запуск новых мощностей составит 480 млн рублей.В 2022 году предприятия по производству XPS ТЕХНОНИКОЛЬ активно модернизировали линии, наращивали мощности. Так, на заводе в Минеральных Водах была введена вторая линия, а также завершен проект по увеличению производительности труда. В Новоульяновске прошла масштабная модернизация, итогом которой стало увеличение выпуска продукции: на 21 % толщиной 50 мм и на 14 % толщиной 30 мм.Завод в Юрге увеличил плановый выпуск готовой продукции на 9%. А успехи в области повышения производительности труда были отмечены всероссийской премией «Производительность труда: лидеры промышленности России — 2022», в рамках участия в которой предприятие заняло десятое место.На каждом заводе были реализованы экологические инициативы. Помимо развития внутреннего рециклинга, предприятия активно занимаются сбором и сортировкой втулок, пленок и прочих отходов, которые образуются в процессе производства. Доходы от реализации вторсырья колеблются в диапазоне от 1,5 млн до 3,8 млн рублей для каждого из заводов направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.«В 2023 году мы продолжим модернизацию производств, направленную на автоматизацию рутинных процессов, повышение производительности труда и улучшение качества готовой продукции, — делится Дмитрий Рындин, операционный директор направления «Полимерная изоляция». – Кроме того, на ближайшие 12 месяцев мы запланировали масштабную кампанию по расширению географии присутствия и намерены запустить три новых предприятия по выпуску XPS ТЕХНОНИКОЛЬ».