Виталий Очкаласов рассказал об успешном развитии Кавказского района в прошедшем году

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Несмотря на все сложности, удалось не только соблюсти, но и перевыполнить бюджетные назначения, увеличить экономические показатели, провести большую работу по благоустройству и строительству социальных объектов, поддержке мобилизованных и их семей. По многим позициям Кавказскому району удалось войти в число лучших муниципалитетов края. Депутаты отметили успешную работу главы района Виталия Очкаласова, а заметное развитие района в своем выступлении подтвердил вице-губернатор Кубани Александр Власов.Бюджет и экономикаБюджет Кавказского района достиг значения в 1 млрд рублей, что на 190 млн больше результатов 2021 года. Расходная часть районного бюджета составила около 3 млрд рублей, 89% средств было направлено на социальную сферу. Район участвовал в 14 госпрограммах с общим объёмом финансирования 1,8 млрд рублей.За отчетный период рост промышленного производства в районе составил 56%, свою работу начали предприятия «Кубанские масла» и «Кавказский бювет». В несколько раз увеличился выпуск картона, мыла, удобрений, машин и оборудования. Еще два предприятия района «Юго-Восток-Агро» и «Гарант Агро» вошли в проект «Повышение производительности труда». Оборот предприятий торговли и общественного питания вырос на 17% и составил 23 млрд рублей. Малый и средний бизнес формирует около 45% валового оборота продукции в районе. В 2022 году средствами соцконтракта на открытие своего бизнеса воспользовались 38 индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, финансовая поддержка составила более 10 млн рублей.В 2022 году началась реконструкция и модернизация мощностей маслозавода до 2000 т/сутки. Введен в эксплуатацию промышленный парк «Достояние», началась стройка комплекса для хранения и переработки сельхозпродукции на предприятии «Южное». АО «Мичурина» достраивает вторую очередь фруктохранилища. В районе благодаря этим проектам увеличилось количество рабочих мест до 600.Сельское хозяйство в Кавказском районеВ 2022 году собран хороший урожай зерновых, выросли объемы продукции садоводства и птицеводства. Урожай зерновых составил более 320 тысяч тонн зерна. Проведена закладка молодых садов интенсивного типа на площади 49,2 гектара. Все это стало возможным благодаря государственной поддержке: субъектами АПК в 2022 году получен 151 млн рублей субсидий.Преобразования в сфере жилищно-коммунального хозяйстваВ 2022 году за счет средств дорожного фонда в районе отремонтировано более 150 км дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 2 общественных территории в городе и Привольном сельском поселении. По программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» отремонтировано 30 домов. В Кропоткине произведен ремонт коллектора по ул. Красной, общая протяженность составила 530 м. Выполнены работы по строительству уличного освещения по ул. Есенина, большая работа проведена по благоустройству и озеленению городской и сельских территорий.Медицина и образованиеВ сфере здравоохранения в 2022 году проведены ремонтные работы в отделениях городской и районной больниц, приобретено современное дорогостоящее медицинское оборудование. При поддержке края выполнен капитальный ремонт третьего и четвертого этажа городской поликлиники. По программе «Модернизация первичного звена» проведен капитальный ремонт участковой больницы в ст. Темижбекской. В прошлом году начато строительство детской поликлиники в ст. Кавказской, которая рассчитана на 250 посещений в смену.По словам Виталия Очкалсова, в планах проведение капитального ремонта в акушерском отделении городской больницы, стоматологической поликлинике и городской поликлинике №2 на ул. Машиностроительной, а также нескольких отделений в районной больнице и установка ФАП в х. Полтавском.В 2022 году в школах и детских садах обучались более 18 тыс. детей. 12 сельских школ в рамках проекта «Современная школа» стали центрами «Точка роста». В 2022 году 7 городских школ стали участниками проекта «Цифровая образовательная среда».В районе осуществляют свою деятельность две школы, имеющие региональный статус «Казачья образовательная организация».Изменения спорта и культурыВ 2022 году на культурную сферу были выделены средства федерального, краевого и местного бюджетов в сумме более 24 млн руб. Выполнены капитальные ремонты городского Дома культуры и Дома культуры в Привольном сельском поселении, укреплена материально-техническая база Домов культуры в поселках М. Горького и Дмитриевском.В 2022 году большая работа была проведена в сфере физической культуры и спорта. В Кропоткине построен современный «Центр единоборств». В станице Казанской построен универсальный спортивный комплекс. Завершен первый этап капитального ремонта стадиона «Юность». В Привольном сельском поселении построена многофункциональная спортивно-игровая площадка с современным покрытием и с уличными тренажерами. За счет краевых средств установлены уличные тренажеры в сельских поселениях и городе.Виталий Очкаласов отметил, что отлично развитая спортивная инфраструктура позволяет на протяжении многих лет быть лидерами по развитию массового спорта в крае. В 2022 году количество жителей, выбирающих активный отдых, составило более 65% от общего числа населения.Поддержка семей мобилизованных россиянНа фронт было отправлено более 50 тонн гуманитарного груза, на постоянной основе разрабатываются новые меры социальной поддержки жен и детей, отправивших своих мужей и отцов на СВО. С сентября 2022 года обучение в муниципальных детских садах стало бесплатным. Родителям помогают и с оплатой занятий в секциях дополнительного образования. В школах предоставлено горячее питание с 5 по 11 классы для детей