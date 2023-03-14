«Желание выглядеть хорошо для себя» – главная причина обращения женщин к бьюти-услугам

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Аналитики Профи выяснили, что 52% россиянок обращаются к услугам бьюти-мастеров, потому что «не умеют красить ногти и делать макияж самостоятельно». При этом 22% опрошенных сказали, что «посещение мастеров красоты — способ избавиться от стресса». Среди самых частых причин, почему женщины заказывают бьюти-услуги, оказалось «желание выглядеть хорошо для себя» — почти 83%. А праздники или свидания в качестве мотивации отметили только 9% и 3,8% опрошенных соответственно.Если же россиянкам предложат отказаться от всех бьюти-процедур кроме одной, более 50% оставят маникюр. Эту же услугу самой популярной назвали 82,5% женщин. Отказаться от услуг стилистов и визажистов готовы практически все опрошенные (2,2% хотели бы оставить макияж и только 1,8% стилистов).Пойти к бьюти-мастеру «из-за скуки» готовы всего 1,6% женщин, а более 82% опрошенных никогда не посещали процедуры красоты из-за того, что им нечем заняться. При этом 13,4% россиянок признались, что им случалось заказывать бьюти-услуги «от скуки».На вопрос, «нравится ли вам получать бьюти-услуги в подарок», положительно ответили 83% опрошенных. При этом готовы дарить процедуры красоты сами — 48% женщин.Аналитики Профи также задали женщинам вопрос про бьюти-услуги в преддверии 8 марта. Более 35% опрошенных (самый популярный ответ) сказали, что «перед этим праздником готовы сделать процедуры дома». Однако около 31% ответили, что «вероятно сделали бы маникюр, прическу или макияж».При выборе мастера женщины чаще всего обращают внимание на соцсети специалиста и доверяют отзывам знакомых — 66,9%. Ежемесячные расходы опрошенных на услуги красоты составляют от 1 до 3 тысяч рублей (так ответили 36% участников опроса). Более 10 тысяч рублей в месяц на бьюти-процедуры готовы тратить только 7,8% опрошенных.