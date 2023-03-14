КТС ПРОЕКТ: кадровый голод в проектировании - предложение работодателей превышает спрос на 35%

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Российские компании, вовлеченные в сегменты проектирования и строительства, находятся в постоянном поиске грамотных специалистов, но ситуация усугубляется тем, что на фоне нехватки опытных инженеров-проектировщиков, работодатели вынуждены постоянно конкурировать за специалистов.Аналитики КТС ПРОЕКТ выяснили, что в феврале - марте 2023 года на рынке строительно-информационного моделирования спрос работодателей на высококвалифицированные кадры превысил предложение на 35%.Также, специалисты КТС ПРОЕКТ определили конверсию привлечения персонала в феврале 2023 года - порядка 7%. Такая конверсия удорожает процесс подбора: каждый кандидат обходится проектным организациям около 30 тысяч рублей дополнительно к простою в производстве, трудозатратам коллектива, внедрению и имплементации.«Проектирование - стык между знанием программ, технических норм, требований, комфорта городской среды, и все это в достаточно сложных программных комплексах. На сегодняшний день мы оцениваем кадровый голод в объеме от 30 до 40% по рынку. Однако при популяризации профессии, сотрудничестве с университетами и предоставлении оптимальных условий работы, процесс комплектации проектных и строительных организаций высококвалифицированными и опытными специалистами займет не более 3-5 лет. В КТС ПРОЕКТ мы организовали своим сотрудникам самые лучшие условия работы - возможность гибридного графика, обширный социальный пакет и высокие зарплаты - именно поэтому дефицит кадров в нашей компании не превышает 5%», - отметил Алексей Дугин, генеральный директор КТС ПРОЕКТ.