О директоре спортшколы из Дагестана вышла новая серия проекта #Неизвестные герои

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Об этом человеке военный корреспондент из Донецка Сергей Макаренко и режиссер-документалист Дмитрий Ушаков рассказали в очередной серии проекта #Неизвестные герои. Авторы фильма создали красноречивую историю о единстве народов России и Донбасса.Чамкур Чамкуров в прошлом – ветеран боевых действий, участник антитеррористической операции в Дагестане. В 1999 году он участвовал в отражении нападения международной террористической группы на Дагестан, находясь в составе штаба обороны Левашинского района. За проявленный героизм и спасение из-под огня раненых милиционеров он награжден медалью «За отвагу».Сегодня Чамкур Чамкуров организовал сбор гуманитарной помощи для воинов СВО: вместе с другими дагестанцами собирает и привозит на Донбасс самое необходимое – от консервов и одежды до внедорожников. Состоялось уже семь рейсов, для военных нужд на Донбасс передано 50 внедорожников. А сейчас Чамкур Чамкуров формирует ремонтную роту для ремонта различной военной техники, включая танки и пушки. Также создается строительная рота, которая отправится в Новороссию для восстановления Луганска и Донецка.Сам Чамкур Чамкуров говорит: «Когда против нас объединились Европа, НАТО и Америка, мы должны наших поддержать…. Хотя бы в атаке обрадовать, чтобы они поняли, что они не одни».