О директоре спортшколы из Дагестана вышла новая серия проекта #Неизвестные герои
По зову сердца стал собирать гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции директор спортшколы из дагестанского села Мекеги Чамкур Чамкуров.
Об этом человеке военный корреспондент из Донецка Сергей Макаренко и режиссер-документалист Дмитрий Ушаков рассказали в очередной серии проекта #Неизвестные герои. Авторы фильма создали красноречивую историю о единстве народов России и Донбасса.
Чамкур Чамкуров в прошлом – ветеран боевых действий, участник антитеррористической операции в Дагестане. В 1999 году он участвовал в отражении нападения международной террористической группы на Дагестан, находясь в составе штаба обороны Левашинского района. За проявленный героизм и спасение из-под огня раненых милиционеров он награжден медалью «За отвагу».
Сегодня Чамкур Чамкуров организовал сбор гуманитарной помощи для воинов СВО: вместе с другими дагестанцами собирает и привозит на Донбасс самое необходимое – от консервов и одежды до внедорожников. Состоялось уже семь рейсов, для военных нужд на Донбасс передано 50 внедорожников. А сейчас Чамкур Чамкуров формирует ремонтную роту для ремонта различной военной техники, включая танки и пушки. Также создается строительная рота, которая отправится в Новороссию для восстановления Луганска и Донецка.
Сам Чамкур Чамкуров говорит: «Когда против нас объединились Европа, НАТО и Америка, мы должны наших поддержать…. Хотя бы в атаке обрадовать, чтобы они поняли, что они не одни».
Об этом человеке военный корреспондент из Донецка Сергей Макаренко и режиссер-документалист Дмитрий Ушаков рассказали в очередной серии проекта #Неизвестные герои. Авторы фильма создали красноречивую историю о единстве народов России и Донбасса.
Чамкур Чамкуров в прошлом – ветеран боевых действий, участник антитеррористической операции в Дагестане. В 1999 году он участвовал в отражении нападения международной террористической группы на Дагестан, находясь в составе штаба обороны Левашинского района. За проявленный героизм и спасение из-под огня раненых милиционеров он награжден медалью «За отвагу».
Сегодня Чамкур Чамкуров организовал сбор гуманитарной помощи для воинов СВО: вместе с другими дагестанцами собирает и привозит на Донбасс самое необходимое – от консервов и одежды до внедорожников. Состоялось уже семь рейсов, для военных нужд на Донбасс передано 50 внедорожников. А сейчас Чамкур Чамкуров формирует ремонтную роту для ремонта различной военной техники, включая танки и пушки. Также создается строительная рота, которая отправится в Новороссию для восстановления Луганска и Донецка.
Сам Чамкур Чамкуров говорит: «Когда против нас объединились Европа, НАТО и Америка, мы должны наших поддержать…. Хотя бы в атаке обрадовать, чтобы они поняли, что они не одни».