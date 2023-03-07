Пожар внешних конструкций: как не допустить самый сложный вид возгорания

просмотров: 155

Одним из самых сложных и опасных видов возгорания пожарные считают пожар внешних конструкций. В этой ситуации загорается фасад здания, сразу создавая комплекс чрезвычайно опасных условий. Во-первых, его очень тяжело потушить, поскольку у пламени есть неограниченный доступ к кислороду. Во-вторых, спасатели зачастую не могут проникнуть внутрь здания, в то время как попавшие в огненную ловушку люди не могут выбраться наружу. Наконец, токсичные продукты горения наполняют внутренние помещения здания… Единственным способом гарантированно избежать возгорания фасада здания является использование строительных материалов с определенным классом горючести, т.е. способности к воспламенению. Об этом, в частности, говорит ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».Несоблюдение правил подбора материалов для фасадов ведет к настоящим трагедиям. Так, в апреле 2013 года в городе Грозный загорелась 42-этажная башня «Олимп», высотой 145 метров. Площадь пожара составила около 18 тыс. м2, который пришлось тушить 200 сотрудникам МЧС и 31 единице пожарной техники. В здании загорелась часть фасада при проведении огневых работ — в результате вспыхнуло все здание. В 2017 году в Ростове-на-Дону от внешнего пожара полностью сгорел 10-этажный отель, а в 2018 году в Тюмени таким же образом загорелся многоэтажный дом. Во всех этих случаях жертв удалось избежать, но так бывает далеко не всегда. В Великобритании при внешнем пожаре жилого небоскреба Гренфелл-Тауэр погибли 72 человека в 2017 году. Буквально за несколько минут пламя охватило все здание, заперев сотни человек внутри. В статье Джона А. Хоскинса «Хризотилцемент и пожар в Гренфел тауэр» озвучено мнение, что катастрофы можно было бы избежать, если бы британские власти не решили заменить негорючие хризотиловые фасадные плиты на более «современный», но чрезвычайно горючий материал.Впрочем, на современном строительном рынке существует один вид продукции, который имеет класс «НГ», то есть негорючий. Он не загорается ни при каких обстоятельствах, надежно защищая здание от внешнего пожара. Это — хризотилцементные фасадные плиты. Их изготавливают из хризотилового волокна, воды и цемента. Хризотиловое волокно представляет собой минеральное сырье, которое выдерживает нагрев до 1500°С, что сравнимо с температурой плавления многих марок стали. При превышении температурного порога оно становится хрупким, но так и не загорается. Вода и цемент также не горят. Хризотилцементные фасадные панели также обладают низкой теплопроводностью, не проводят электричество, не выделяют вредные пары при нагреве, а также обладают высокой устойчивостью к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным воздействиям.На сегодняшний день индустрия хризотилцементных фасадных панелей в России является полностью импортозамещенной. Сырье для продукции добывается на двух крупнейших в мире хризотиловых комбинатах (ПАО «Ураласбест» и АО «Оренбургские минералы»), затем отправляясь на заводы по всей стране. Сегодня хризотилцементные фасадные панели доступны от Дальнего Востока до центральной России. Их активно используют в строительстве многоквартирных домов, социально значимых объектов (больницы, детские сады, школы), офисных зданий и в частном домостроении. В 2020 году, во время разгара пандемии COVID-19, многие медицинские учреждения ремонтировали именно с помощью хризотилцементных фасадов, в том числе казанский «Центр детской онкологии», а также построили новые медицинские центры в Братске и Шелехове Иркутской области. В последние годы хризотилцементные фасадные панели стали пользоваться популярностью и среди подрядчиков программ капитального ремонта.