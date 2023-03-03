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ЕРАИ назвал сумму, направленную в 2022 году на развитие российского спорта

Общество
Форум «Мы вместе. Спорт», участники которого уделили время обсуждению приоритетных направлений развития российского спорта, проходил 28 февраля и 1 марта. Для его проведения организаторы выбрали столичный Гостиный двор.
ЕРАИ назвал сумму, направленную в 2022 году на развитие российского спорта


Представители ППК «Единый регулятор азартных игр» представили собравшимся участникам Форума отчет о своей работе за прошлый год.

ЕРАИ удалось накопить в предыдущем году 13,8 млрд руб. Часть суммы направлена на развитие отечественного спорта, еще часть – на покрытие текущих нужд организации.

Важнейшей новостью с полей Форума стало подписание меморандума несколькими организациями - Паралимпийским комитетом России, ППК «Единый регулятор азартных игр» и движением «Здоровое отечество». Они договорились о совместной реализации большого проекта, направленного на помощь участникам боевых действий. Речь идет об их реабилитации и социальной адаптации. По информации телеграм-канала ЕРАИ, финансовую сторону вопроса возьмут на себя букмекерские компании.

Отметим, что ранее, до появления ЕРАИ, олимпийские федерации не имели каких-либо внебюджетных источников финансирования от букмекерской деятельности.

Кроме того, регулятор заключил с профессиональными спортивными лигами три соглашения, а со спортивными федерациями - 123.

Важным моментом стала подготовка к реализации положений проекта закона, предусматривающего расширение полномочий ЕРАИ в сфере регулирования лотерей и деятельности казино.

Организация проверила 5,5 млн сайтов с помощью своей мониторинговой системы. В итоге более 20 тыс. сайтов заблокированы за ведение незаконной деятельности, связанной с проведением лотерей и организацией азартных игр.

Представители организации поделились своими планами и рассказали о важных текущих задачах.