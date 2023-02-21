Полномочный представитель президента в ЦФО и губернатор Рязанской области посетили предприятие КРЭТ

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Делегация посетила новый цех по сборке электрозарядных станций, где была организована экспозиция основных изделий гражданской продукции, производимых предприятием. Представители Касимовского приборного завода рассказали гостям об особенностях производства и достижениях в сфере медицинской продукции. В частности, предприятие является производителем бесконтактных офтальмологических тонометров diathera для измерения внутриглазного давления и физиотерапевтического оборудования. Это и магнитотерапевтический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний АМТО, и магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» для лечебных учреждений. Кроме того, в линейке Касимовского приборного завода есть воздушные и паровые стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры для хранения стерильных инструментов, суховоздушные термостаты и обеззараживатели медицинских отходов.«Наше предприятие выпускает широкий спектр конкурентоспособной продукции, которая пользуется высоким спросом на рынке, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Если говорить о медицинской технике, то доля АО «ГРПЗ» на российском рынке воздушных стерилизаторов составляет 60%, а паровых – 45%. Половина производимых в России приборов для измерения внутриглазного давления через веко приходится также на наш завод», — отметил он.Основной целью предприятия является развитие российской экономики, организация производства и выпуск продукции по мировым стандартам с учетом новейших технологий и научных тенденций. Продукция завода зарегистрирована в Росздравнадзоре Российской федерации, а также внесена в государственный реестр изделий медицинского назначения и медтехники и вошла в официально утвержденный Минздравом России «Перечень важнейшей жизненно-необходимой медтехники».Высокие гости оценили качество представленных изделий, а также отметили, что медоборудование Касимовского приборного завода перешло на новый уровень конкурентоспособности. Готовые изделия поставляют в лечебно-профилактические учреждения, реабилитационные центры, санатории и другие медицинские учреждения России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и ряда других стран.АО «Государственный Рязанский приборный завод» – одно из ведущих предприятий Рязанской области. Производит бортовую радиоэлектронную аппаратуру для авиации, медтехнику, сварочное оборудование, электрозарядные станции для электромобилей, автомобильную электронику. Продукция АО «ГРПЗ» поставляется на внутренний и внешний рынки.Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ») – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления дляТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в 7 федеральных округах РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников - порядка 40 тыс. человек.Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.