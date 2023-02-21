Полномочный представитель президента в ЦФО и губернатор Рязанской области посетили предприятие КРЭТ
Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках рабочего визита посетили Касимовский приборный завод – филиал АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех).
Делегация посетила новый цех по сборке электрозарядных станций, где была организована экспозиция основных изделий гражданской продукции, производимых предприятием. Представители Касимовского приборного завода рассказали гостям об особенностях производства и достижениях в сфере медицинской продукции. В частности, предприятие является производителем бесконтактных офтальмологических тонометров diathera для измерения внутриглазного давления и физиотерапевтического оборудования. Это и магнитотерапевтический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний АМТО, и магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» для лечебных учреждений. Кроме того, в линейке Касимовского приборного завода есть воздушные и паровые стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры для хранения стерильных инструментов, суховоздушные термостаты и обеззараживатели медицинских отходов.
«Наше предприятие выпускает широкий спектр конкурентоспособной продукции, которая пользуется высоким спросом на рынке, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Если говорить о медицинской технике, то доля АО «ГРПЗ» на российском рынке воздушных стерилизаторов составляет 60%, а паровых – 45%. Половина производимых в России приборов для измерения внутриглазного давления через веко приходится также на наш завод», — отметил он.
Основной целью предприятия является развитие российской экономики, организация производства и выпуск продукции по мировым стандартам с учетом новейших технологий и научных тенденций. Продукция завода зарегистрирована в Росздравнадзоре Российской федерации, а также внесена в государственный реестр изделий медицинского назначения и медтехники и вошла в официально утвержденный Минздравом России «Перечень важнейшей жизненно-необходимой медтехники».
Высокие гости оценили качество представленных изделий, а также отметили, что медоборудование Касимовского приборного завода перешло на новый уровень конкурентоспособности. Готовые изделия поставляют в лечебно-профилактические учреждения, реабилитационные центры, санатории и другие медицинские учреждения России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и ряда других стран.
АО «Государственный Рязанский приборный завод» – одно из ведущих предприятий Рязанской области. Производит бортовую радиоэлектронную аппаратуру для авиации, медтехнику, сварочное оборудование, электрозарядные станции для электромобилей, автомобильную электронику. Продукция АО «ГРПЗ» поставляется на внутренний и внешний рынки.
Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ») – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления дляТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в 7 федеральных округах РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников - порядка 40 тыс. человек.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
Делегация посетила новый цех по сборке электрозарядных станций, где была организована экспозиция основных изделий гражданской продукции, производимых предприятием. Представители Касимовского приборного завода рассказали гостям об особенностях производства и достижениях в сфере медицинской продукции. В частности, предприятие является производителем бесконтактных офтальмологических тонометров diathera для измерения внутриглазного давления и физиотерапевтического оборудования. Это и магнитотерапевтический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний АМТО, и магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» для лечебных учреждений. Кроме того, в линейке Касимовского приборного завода есть воздушные и паровые стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры для хранения стерильных инструментов, суховоздушные термостаты и обеззараживатели медицинских отходов.
«Наше предприятие выпускает широкий спектр конкурентоспособной продукции, которая пользуется высоким спросом на рынке, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Если говорить о медицинской технике, то доля АО «ГРПЗ» на российском рынке воздушных стерилизаторов составляет 60%, а паровых – 45%. Половина производимых в России приборов для измерения внутриглазного давления через веко приходится также на наш завод», — отметил он.
Основной целью предприятия является развитие российской экономики, организация производства и выпуск продукции по мировым стандартам с учетом новейших технологий и научных тенденций. Продукция завода зарегистрирована в Росздравнадзоре Российской федерации, а также внесена в государственный реестр изделий медицинского назначения и медтехники и вошла в официально утвержденный Минздравом России «Перечень важнейшей жизненно-необходимой медтехники».
Высокие гости оценили качество представленных изделий, а также отметили, что медоборудование Касимовского приборного завода перешло на новый уровень конкурентоспособности. Готовые изделия поставляют в лечебно-профилактические учреждения, реабилитационные центры, санатории и другие медицинские учреждения России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и ряда других стран.
АО «Государственный Рязанский приборный завод» – одно из ведущих предприятий Рязанской области. Производит бортовую радиоэлектронную аппаратуру для авиации, медтехнику, сварочное оборудование, электрозарядные станции для электромобилей, автомобильную электронику. Продукция АО «ГРПЗ» поставляется на внутренний и внешний рынки.
Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ») – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления дляТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в 7 федеральных округах РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников - порядка 40 тыс. человек.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.