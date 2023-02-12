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Спецпроект #Неизвестные герои запустили в интернете российские военкоры

Общество
Стартовал спецпроект #Неизвестные герои о людях гражданских специальностей, которые оставили дом и работу, чтобы поехать в зону СВО.


Участниками проекта стали волонтер, пожилой тренер, учитель-доброволец и другие герои. Их истории рассказывают известные российские военкоры и режиссеры. Первый фильм знакомит зрителей с Максимом Серпицким — священником храма Покрова Пресвятой Богородицы на Десне.

Решение отправиться в зону СВО Серпицкий объясняет семейной историей — оба его деда воевали с нацистами в Великую Отечественную войну. Один был командиром эскадрильи штурмовиков Ил-2, другой — истребителем танков. Вместе с другими «боевыми отцами» он поддерживает и вдохновляет участников спецоперации, помогая им преодолевать тяготы и проблемы.

«Настоящий священник всегда должен служить там, где трудно, страшно, больно», — уверен отец Максим.

Автор первого эпизода — известный журналист и военный корреспондент Александр Коц, работавший в Афганистане, Сирии и других «горячих точках». Режиссер — Алексей Голубев, продюсер и автор около 300 музыкальных клипов, лауреат премий RU.TV и Муз-ТВ.

В создании следующих эпизодов участвовали другие известные авторы. Сюжеты проекта #Неизвестные герои будут выходить раз в неделю, познакомиться с ними можно на сайте проекта на портале лента.ру и на одноименном канале RuTube.

«Врачи, учителя, волонтеры, спортсмены, бизнесмены и даже священники — тысячи россиян приняли непростое, но единственно верное для себя решение. Они изменили свою жизнь и начали помогать тем, кому сейчас очень нужна поддержка. О них не говорят в новостях, не пишут в отчетах, но именно эти люди — герои нашего времени», — говорится на сайте спецпроекта.