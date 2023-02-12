12 Февраля 2023 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
22:59 | 11 февраля
Спецпроект #Неизвестные герои запустили в интернете российские военкоры
22:56 | 11 февраля
«Секретная» функция «Р7-Офис» поможет упростить работу пользователям
22:55 | 11 февраля
«Секретная» функция «Р7-Офис» поможет упростить работу пользователям
18:00 | 10 февраля
Более шести миллионов рублей перевела саратовчанка мошенникам
17:15 | 10 февраля
Родители школьников могут проверить качество горячего питания
17:00 | 10 февраля
Юные просветители из Саратовской области участвуют в «Школьной Лиге Лекторов»
16:02 | 10 февраля
Жители области смогут бесплатно обучиться по нацпроекту «Демография»
15:00 | 10 февраля
Расписание некоторых поездов из Саратова в Москву и обратно изменится с 26 марта
13:15 | 10 февраля
В прошлом году свыше 400 тысяч жителей региона получили господдержку на оплату ЖКУ
12:30 | 10 февраля
Более 71 млн рублей получили медоорганизации за услуги в рамках родового сертификата
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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«Секретная» функция «Р7-Офис» поможет упростить работу пользователям

Общество / Бизнес
Речь идет о плагине «Распознавание текста» в текстовом редакторе.



В редакторе для работы с текстовыми документами во вкладке «Плагины» есть функция «Распознавание текста». Данный плагин автоматически распознает текст с изображений. Для активации плагина нужно нажать на него и выбрать «Запустить». В открывшемся окне нужно загрузить файл с изображением, выбрать язык и нажать кнопку «Распознать». После этого останется только скопировать текст с изображения и перенести его в документ.

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