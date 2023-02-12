«Секретная» функция «Р7-Офис» поможет упростить работу пользователям

просмотров: 111

В редакторе для работы с текстовыми документами во вкладке «Плагины» есть функция «Распознавание текста». Данный плагин автоматически распознает текст с изображений. Для активации плагина нужно нажать на него и выбрать «Запустить». В открывшемся окне нужно загрузить файл с изображением, выбрать язык и нажать кнопку «Распознать». После этого останется только скопировать текст с изображения и перенести его в документ.Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.