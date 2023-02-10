Юлия Колерт записала новую романтичную песню «Февраль»

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Юлия: “Песня про февраль появилась на свет 21 августа – как всегда внезапно.Лил дождь, отчетливо и густо пахло осенью, а поскольку сезон холода и меланхолии в средней полосе России длится долго, захотелось написать про его окончание…про февраль. Потому что, когда февраль – значит, скоро весна”.Юлия Колерт – это новый загадочный голос в российской музыке. Её нежные и невероятно романтичные песни наполнены чистой любовью и найдут отклик в каждой романтической душе.Песни Юлии – это целые истории, которые откликаются в каждом из нас.Песня «Февраль» доступна на всех музыкальных витринах:ВКонтактеЯндекс.МузыкаЗвукApple MusicЮлия Колерт в социальных сетяхВКонтакте: https://vk.com/uliya_kolertYouTube: https://youtube.com/@kolert_music