10 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
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Юлия Колерт записала новую романтичную песню «Февраль»

Общество
9 февраля певица Юлия Колерт выпустила новую песню «Февраль». Это романтичная и одновременно грустная баллада о расставании, в которой каждый сможет найти себя и свою историю.
Юлия Колерт записала новую романтичную песню «Февраль»



Юлия: “Песня про февраль появилась на свет 21 августа – как всегда внезапно.

Лил дождь, отчетливо и густо пахло осенью, а поскольку сезон холода и меланхолии в средней полосе России длится долго, захотелось написать про его окончание…про февраль. Потому что, когда февраль – значит, скоро весна”.

Юлия Колерт – это новый загадочный голос в российской музыке. Её нежные и невероятно романтичные песни наполнены чистой любовью и найдут отклик в каждой романтической душе.

Песни Юлии – это целые истории, которые откликаются в каждом из нас.

Песня «Февраль» доступна на всех музыкальных витринах:

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