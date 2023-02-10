Юлия Колерт записала новую романтичную песню «Февраль»
9 февраля певица Юлия Колерт выпустила новую песню «Февраль». Это романтичная и одновременно грустная баллада о расставании, в которой каждый сможет найти себя и свою историю.
Юлия: “Песня про февраль появилась на свет 21 августа – как всегда внезапно.
Лил дождь, отчетливо и густо пахло осенью, а поскольку сезон холода и меланхолии в средней полосе России длится долго, захотелось написать про его окончание…про февраль. Потому что, когда февраль – значит, скоро весна”.
Юлия Колерт – это новый загадочный голос в российской музыке. Её нежные и невероятно романтичные песни наполнены чистой любовью и найдут отклик в каждой романтической душе.
Песни Юлии – это целые истории, которые откликаются в каждом из нас.
Песня «Февраль» доступна на всех музыкальных витринах:
ВКонтакте
Яндекс.Музыка
Звук
Apple Music
Юлия Колерт в социальных сетях
ВКонтакте: https://vk.com/uliya_kolert
YouTube: https://youtube.com/@kolert_music
Юлия: “Песня про февраль появилась на свет 21 августа – как всегда внезапно.
Лил дождь, отчетливо и густо пахло осенью, а поскольку сезон холода и меланхолии в средней полосе России длится долго, захотелось написать про его окончание…про февраль. Потому что, когда февраль – значит, скоро весна”.
Юлия Колерт – это новый загадочный голос в российской музыке. Её нежные и невероятно романтичные песни наполнены чистой любовью и найдут отклик в каждой романтической душе.
Песни Юлии – это целые истории, которые откликаются в каждом из нас.
Песня «Февраль» доступна на всех музыкальных витринах:
ВКонтакте
Яндекс.Музыка
Звук
Apple Music
Юлия Колерт в социальных сетях
ВКонтакте: https://vk.com/uliya_kolert
YouTube: https://youtube.com/@kolert_music