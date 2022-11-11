Актер Владимир Канухин стал частью исторического медиапроекта «Жизнь»
В социальной сети ВКонтакте стартовал новый исторический медиапроект «Жизнь». Его главной темой является общественная жизнь 1920-х гг., её культурный и технологический аспекты.
Участниками медиапроекта «Жизнь» стали актриса Лукерья Ильяшенко, актер Владимир Канухин, кинокритик Дмитрий Пучков (Гоблин), радиоведущий Святослав Савченко, художник Николай Рындин.
Авторы проекта акцентируют внимание на общественной жизни, культурных событиях и технологических достижениях 20-х. То были удивительные годы, вместившие множество идей, открытий, находок актуальных по сегодняшний день. Лица проекта – знаковые фигуры той эпохи – Ленин и Луначарский, Маяковский и Лиля Брик, Есенин и Блок, которые в формате коротких видео-историй познакомят нас с событиями тех лет.
Один из героев проекта – молодой предприниматель тех лет Макар Зорькин, видеодневник которого становится путеводителем по этапам становления бизнеса в эпоху НЭПа на примере предприятия самого Макара. Роль Макара Зорькина блестяще исполнил известный актер Владимир Канухин («миллионер из Балашихи»).
Участниками медиапроекта «Жизнь» стали актриса Лукерья Ильяшенко, актер Владимир Канухин, кинокритик Дмитрий Пучков (Гоблин), радиоведущий Святослав Савченко, художник Николай Рындин.
Авторы проекта акцентируют внимание на общественной жизни, культурных событиях и технологических достижениях 20-х. То были удивительные годы, вместившие множество идей, открытий, находок актуальных по сегодняшний день. Лица проекта – знаковые фигуры той эпохи – Ленин и Луначарский, Маяковский и Лиля Брик, Есенин и Блок, которые в формате коротких видео-историй познакомят нас с событиями тех лет.
Один из героев проекта – молодой предприниматель тех лет Макар Зорькин, видеодневник которого становится путеводителем по этапам становления бизнеса в эпоху НЭПа на примере предприятия самого Макара. Роль Макара Зорькина блестяще исполнил известный актер Владимир Канухин («миллионер из Балашихи»).