Актер Владимир Канухин стал частью исторического медиапроекта «Жизнь»

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Участниками медиапроекта «Жизнь» стали актриса Лукерья Ильяшенко, актер Владимир Канухин, кинокритик Дмитрий Пучков (Гоблин), радиоведущий Святослав Савченко, художник Николай Рындин.Авторы проекта акцентируют внимание на общественной жизни, культурных событиях и технологических достижениях 20-х. То были удивительные годы, вместившие множество идей, открытий, находок актуальных по сегодняшний день. Лица проекта – знаковые фигуры той эпохи – Ленин и Луначарский, Маяковский и Лиля Брик, Есенин и Блок, которые в формате коротких видео-историй познакомят нас с событиями тех лет.Один из героев проекта – молодой предприниматель тех лет Макар Зорькин, видеодневник которого становится путеводителем по этапам становления бизнеса в эпоху НЭПа на примере предприятия самого Макара. Роль Макара Зорькина блестяще исполнил известный актер Владимир Канухин («миллионер из Балашихи»).