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Общаться с помощью аудио- и видеозвонков могут пользователи сервиса знакомств Mamba

Общество
Расширились возможности общения для пользователей сервиса знакомств Mamba. На сайте внедрена функция аудио- и видеозвонков на базе платформы видеоконференций VK Звонки. Она позволяет клиентам сервиса звонить друг другу и общаться до очного свидания.
Общаться с помощью аудио- и видеозвонков могут пользователи сервиса знакомств Mamba

Кому-то это помогает понять, нравится ли человек, стоит ли встречаться. Специально сделано так, что видеозвонки не имеют никаких улучшающих внешность фильтров.

Пока только 70% пользователей Мамбы могут совершать аудио-и видеозвонки. Но в ближайшее время такую возможность получит вся аудитория сервиса.

Чтобы позвонить, нужно лишь обоюдное согласие собеседников – функция звонков бесплатна и не требует VIP-подписки. Важно, что незнакомцы не смогут позвонить любому пользователю – это доступно лишь тому, с кем происходит переписка, появилась симпатия.

По времени звонков ограничения отсутствуют – можно разговаривать и несколько минут, и несколько часов. Звонки доступны владельцам устройств на iOS и Android платформах.

Пользователи Мамбы могут быть уверены, что любые звонки абсолютно конфиденциальны. На Mamba нет возможности записать и сохранить звонок, что допускают другие популярные видеоплатформы.

Более того, после звонка найти пользователя в соцсети ВКонтакте технически невозможно – вся коммуникация остается внутри сервиса. Видеозвонки бесшовно интегрированы в приложение для знакомств Mamba, их использование не требует авторизации через ВКонтакте и не связывает анкету пользователя с его профилем в соцсети.

На российском рынке есть целый ряд готовых решений для интеграции аудио- и видеозвонков в мобильные приложения, но в Мамбе предпочли платформу VK Звонки, способную выдерживать большое число одновременных пользователей и поддерживать устойчивую связь даже между самыми отдаленными регионами.



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