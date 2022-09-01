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Актер Максим Назаров анонсировал бренд мужского нижнего белья «Чистые»

Общество
Актер Максим Назаров анонсировал бренд мужского нижнего белья «Чистые»

Максим Назаров, актер кинокомпании Пензфильммаш, создал собственный бренд мужского нижнего белья «Чистые».

«В сериале «Салют, начальник!», где я играю главную роль, мой персонаж очень простой и добродушный. Недавно на съемках мне пришла в голову мысль, что любые брендовые трусы превращают наших русских мужчин в каких-то стиляг. Из-за этих резинок с чужими именами мы теряем свою аутентичность. Поэтому я решил, что самое главное, чтобы трусы были чистые», – заявил основатель бренда.

По замыслу автора, наши соотечественники, которые не придают значения торговым маркам нижнего белья, разделят его инициативу и станут гордо носить «Чистые трусы».

Генеральный директор кинокомпании Антон Карпушкин прокомментировал инициативу коллеги: «Мы всегда всё доводим до конца, если делать – делать хорошо. Мы со своей стороны обеспечим Максиму всю необходимую поддержку для производства и продвижения его бренда».

На вопрос, не мешает ли дополнительная занятость актерам во время съемок, ответил генеральный продюсер «Пензфильммаш» Семен Молоканов.

«Актеры вживаются в свою роль, и на период производства сериала буквально становятся этими людьми. «Тот самый мент» точно ходил бы в обыкновенных чистых трусах, и то, что Назаров решил запустить производство и обеспечить «Чистыми» свою аудиторию, еще раз подтверждает, что он проник в голову своего персонажа на 100%», – убежден Молоканов.

Когда бренд появится в бутиках всей страны, пока неизвестно, однако по планам команды уже осенью 2022 года любой желающий сможет заказать комплект “Чистых” через социальные сети.