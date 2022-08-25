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Союз производителей продукции на растительной основе поддерживает инициативы популяризации здорового питания

Общество
Союз производителей продукции на растительной основе поддерживает инициативы популяризации здорового питания

Союз производителей продукции на растительной основе (СППРО) поддержал инициативу депутата Государственной Думы РФ Бийсултана Хамзаева увеличить эфирное время социальной рекламы для пропаганды здорового образа жизни.

Об актуальности и востребованности данной инициативы говорится в письме, направленном в адрес парламентария.

«Продукты на растительной основе востребованы у людей с непереносимостью лактозы. Тем не менее, проблемы со здоровьем, вызванные неправильным питанием, до настоящего момента не становились темами общественных дискуссий. На текущий момент отсутствует комплексная программа популяризации здорового питания на государственном уровне, а также меры поддержки производства таких продуктов. Производители, специализирующиеся на производстве продуктов для здоровой продовольственной корзины, не получают дополнительных мер государственной поддержки в целях снижения себестоимости таких продуктов и повышения их доступности», – отметила исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина.

Ключевая роль в обеспечении здорового образа жизни принадлежит следованию принципам здорового питания, сокращению потребления животных белков и жиров, увеличению потребления пищевых волокон, а также продуктов с высокой пищевой ценностью. В современном мире здоровое питание, в частности растительные рационы питания, способны снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии, ожирения.

«Сегодня население страны преимущественно придерживается типа питания по западному образцу. Это проявляется даже в наименовании продуктов питания, например – гамбургер, ризотто, стейки, чипсы и прочее. В противовес укоренившимся пищевым привычкам целесообразно обратиться к истокам многонациональной кухни, столь разнообразной на территории России, а также минимизировать привычки чрезмерного употребления животных белков и жиров. Мы полностью поддерживаем инициативу Бийсултана Султанбиевича и просим рассмотреть возможность участия Союза в деятельности Гражданской коалиции в поддержку здорового образа жизни, а также в профильных обсуждениях на площадке ГД РФ», – подчеркнула Валерия Родина.

Союз производителей продукции на растительной основе — некоммерческая организация, объединяющая производителей инновационной продукции на растительной основе. Отраслевое объединение зарегистрировано в Минюсте РФ в марте 2021 года и создано в целях консолидации интересов производителей на российском рынке, а также продвижения их интересов и дальнейшего развития отрасли. Основными направлениями работы Союза является техническое и нормативное регулирование, маркетинговая и PR-деятельность, участие в выставочных мероприятиях. Членам Союза предоставляются эксклюзивные аналитические и информационные продукты по анализу рынка и медиаполя отрасли.
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