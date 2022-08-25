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«Интерлизигнг» объявил о работе по программе льготного лизинга колесной техники от Минпромторг РФ

Общество


Компания «Интерлизинг» начала работу по государственной программе льготного лизинга колесной техники от Минпромторг РФ.

В рамках программы можно приобрести новые автомобили марок ВОЛГАБАС, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, УАЗ, КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ, УРАЛ, ВИС, LADA и Моторинвест, произведенные в 2022 году, а также технику на базе шасси этих марок.

В рамках программы лизингополучатель получит скидку 10% от стоимости транспортного средства, но не более 500 тыс. руб., а также скидку 35%, но не более 925 тыс. руб. на электромобили. Авансовый платеж от 0%.

Так, покупая в лизинг седельный тягач КАМАЗ стоимостью 10 500 000 рублей, сроком на 36 месяцев, при уплате авансового платежа в размере 10%, ежемесячный платеж составит всего 328 010 рублей.

При покупке Lada Granta стоимостью 820 000 руб., сроком лизинга 60 месяцев c авансом 10%, ежемесячный лизинговый платеж составит 16 412 рублей.

Программа действительна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техника, приобретаемая в рамках программы, должна быть поставлена до 30 ноября 2022 года.
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