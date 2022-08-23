23 августа 2022 ВТОРНИК
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17:22 | 23 августа
Общественных наблюдателей сравнили с беспристрастными медиаторами
15:39 | 23 августа
Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца августа
14:41 | 23 августа
Молодые жители области приглашаются к участию в Молодежном дне VII Всероссийской недели охраны труда
13:45 | 23 августа
В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек
12:44 | 23 августа
Команда Саратовской области стала победителем Всероссийских соревнований по морскому многоборью
11:57 | 23 августа
Лада Мокроусова назначена исполняющей обязанности мэра Саратова
11:48 | 23 августа
Михаил Исаев покидает пост главы Саратова
10:50 | 23 августа
В заготовке лома Саратовской области участвуют 229 лицензиатов
09:54 | 23 августа
В Саратовской области появятся новые фельдшерско-акушерские пункты
09:00 | 23 августа
В Саратовской области прошел фестиваль национальных культур «Песни родного края»
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Инструкцию о добавлении новых пользователей анонсировал облачный сервис Р7-Офис

Общество
Инструкцию о добавлении новых пользователей анонсировал облачный сервис Р7-Офис

В компании рассказали, как настроить совместную работу и пригласить новых пользователей в систему.

Для того, чтобы пригласить новых людей в Облачный Р7-Офис, надо зайти в раздел «Люди», нажать в верхнем левом углу на серую кнопку со стрелкой вниз и выбрать «Пригласить пользователей». В новом окне появился автоматически сгенерированная ссылка-приглашение, которую необходимо скопировать и отправить людям, которых вы хотите пригласить. Также можно добавить новых пользователей с помощью функции «Импортировать людей», которая находится там же, где и кнопка «Пригласить пользователей». Импортировать контакты можно тремя способами: из файла csv, аккаунта Google или вручную
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