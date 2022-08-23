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Воспитанники лагеря «Детская Республика Поленово» стали участниками фестиваля «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ»

Общество
Воспитанники лагеря «Детская Республика Поленово» стали участниками фестиваля «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ»

В легендарной «Детской республике Поленово», которая находится на территории, прилегающей к известному музею-усадьбе В.Д. Поленова на живописном берегу реки Оки, состоялся большой фестиваль для детей и взрослых «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ».

Так назвали свою инициативу организаторы праздника – автономная некоммерческая организация «Право и Милосердие», миссия которой – быть проводником идей и инициатив по вопросам и проблемам детского отдыха и оздоровления, построение диалога и взаимосвязей между интересами различных групп аудитории – государства, общественных организаций, родителей и детей.

Программа «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» сочетала в себе и серьезные инициативы, и развлекательные мероприятия. Зачастую эти два направления гармонично сочетались. Ярким примером этого может служить региональный этап Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Горжусь тобой, Россия». Главной задачей проекта, который реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ, является популяризация традиционной культуры народов России, а также приобщение школьников и студентов к базовым национальным ценностям российского общества и общечеловеческим ценностям.

Более 100 воспитанников лагеря приняли участие в конкурсе «Горжусь тобой, Россия», который проходил в популярном сегодня формате “Quiz”. Интеллектуально-развлекательная игра позволила не только проверить свою эрудицию, но и узнать что-то новое и о родной Тульской области, и о России в целом. Тринадцатилетняя Владислава Плеханова – победительница квиза и одновременно регионального этапа большого федерального конкурса – теперь будет представлять Тульскую область в финале федерального проекта, который пройдёт в середине декабря в онлайн-формате. Также воспитанники лагеря ознакомились еще с двумя проектами. «Доступный театр», главная задача которого – предоставить возможность самым разным категориям населения приобщиться к лучшим театральным постановкам. И «Живые былины», в рамках которого ребята обсудили мультфильм «Самсон-богатырь».

Но на празднике «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» была не только насыщенная воспитательно-патриотическая программа. В течение всего дня 350 воспитанников лагеря принимали участие в социологическом опросе АНО «ПиМ», который затем ляжет в основу методических разработок в области организации и цифровизации детского отдыха и оздоровления.

Большой интерес у воспитанников «Детской республики Поленово» вызвала лекция профессионального fashion-байера. Дети узнали о том, как формируются модные тренды, что такое «новый черный», и как на моду влияют фильмы, напитки и даже пандемия.

Ярким финальным аккордом фестиваля «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» стал танцевальный флешмоб, проводимый хореографом школы танца Аллы Духовой «ТОДЕС» Анастасией Шутовой. Благодаря ему абсолютно все воспитанники лагеря узнали, что все они, несмотря на возраст и подготовку, могут танцевать также ярко, слаженно и красиво, как «звезды».

Организатор мероприятия АНО «Право и Милосердие» надеется, что подобного рода событийные проекты с разносторонней тематикой, учитывающей интересы детей разных возрастных групп, станут значимым инструментом более качественного отдыха и воспитания детей.