22 августа 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:54 | 22 августа
Более 5 тысяч сотрудников ПривЖД прошли ревакцинацию от COVID-19
15:09 | 22 августа
Областной киновидеоцентр 27 августа организует кинопоказы под открытым небом
14:36 | 22 августа
В Саратовской области все органы власти создали группы в соцсети «ВКонтакте»
13:48 | 22 августа
Аэропорт «Гагарин» подвел итоги трех лет работы
13:19 | 22 августа
Мессенджер Gem4me бесплатно предоставляет пользователям сервис расшифровки аудиосообщений
12:38 | 22 августа
Саратовская область увеличила производство оборудования, электроники, химии, одежды
11:49 | 22 августа
В честь Дня флага на Волге прошел Парад катеров
10:50 | 22 августа
В Саратовском театре кукол «Теремок» расскажут об открытии 86 сезона
09:57 | 22 августа
Энергетики «Россети Волга» продолжают борьбу с энерговоровством
09:00 | 22 августа
Дополнительная остановка в расписании пригородного поезда Саратов – Ртищево появится с 26 августа
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Мессенджер Gem4me бесплатно предоставляет пользователям сервис расшифровки аудиосообщений

Общество
С 12 августа 2022 года в мессенджере появилась возможность расшифровывать аудиосообщения на русском и английском языках
Мессенджер Gem4me бесплатно предоставляет пользователям сервис расшифровки аудиосообщений

Международный мессенджер Gem4me представил новый сервис для пользователей — расшифровку голосовых сообщений. Пока расшифровка доступна на русском и английском языках, еще несколько языков появятся позже. Расшифрованное сообщение можно сразу перевести на 17 языков при помощи встроенного переводчика.

Gem4me предоставляет эту функцию бесплатно всем пользователям. Это уникальное предложение на коммуникационном рынке. Для использования этого сервиса не понадобится покупка никаких платных подписок — в Gem4me их нет.

Аудиосообщения — популярный формат обмена информацией, но при этом очевидно, что он удобен больше отправителю, чем получателю. Отправитель экономит время и силы, наговаривая текст. При этом у получателя, наоборот, возникают дополнительные сложности — далеко не всегда удобно прослушивать такие сообщения.

С новой функцией расшифровки эти сложности решаются одним нажатием кнопки перевода голоса в текстовый формат. Текст появится тут же под аудиофайлом. В дальнейшем при необходимости расшифрованный текст можно будет скрыть, а голосовое сообщение — прослушать.

“В большинстве широко известных мессенджеров расшифровки голосовых сообщений либо нет, либо она доступна только для платных подписчиков. Gem4me стал исключением из правил: мы сделали сервис доступным для всех”, — сообщает Ольга Бобровская, директор по маркетингу мессенджера Gem4me.

Расшифровать аудиофайлы можно будет как в личной переписке, так и в групповых чатах и каналах.

На следующем этапе разработки мессенджера Gem4me ожидается появление новостной ленты. А пока внедрен алгоритм подбора каналов в зависимости от интересов пользователя. Выбор предпочтений происходит при первом заходе в мессенджер, после чего алгоритм анализирует поведение пользователя (какие каналы чаще просматривает, на какие подписывается) и предлагает новые каналы с похожим содержанием.

Помимо этого в планах разработчиков мессенджера — запуск полноценного функционала монетизации блогов с помощью автоматизированной биржи рекламных объявлений. Обновленная версия приложения уже доступна для скачивания.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код