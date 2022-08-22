Мессенджер Gem4me бесплатно предоставляет пользователям сервис расшифровки аудиосообщений
С 12 августа 2022 года в мессенджере появилась возможность расшифровывать аудиосообщения на русском и английском языках
Международный мессенджер Gem4me представил новый сервис для пользователей — расшифровку голосовых сообщений. Пока расшифровка доступна на русском и английском языках, еще несколько языков появятся позже. Расшифрованное сообщение можно сразу перевести на 17 языков при помощи встроенного переводчика.
Gem4me предоставляет эту функцию бесплатно всем пользователям. Это уникальное предложение на коммуникационном рынке. Для использования этого сервиса не понадобится покупка никаких платных подписок — в Gem4me их нет.
Аудиосообщения — популярный формат обмена информацией, но при этом очевидно, что он удобен больше отправителю, чем получателю. Отправитель экономит время и силы, наговаривая текст. При этом у получателя, наоборот, возникают дополнительные сложности — далеко не всегда удобно прослушивать такие сообщения.
С новой функцией расшифровки эти сложности решаются одним нажатием кнопки перевода голоса в текстовый формат. Текст появится тут же под аудиофайлом. В дальнейшем при необходимости расшифрованный текст можно будет скрыть, а голосовое сообщение — прослушать.
“В большинстве широко известных мессенджеров расшифровки голосовых сообщений либо нет, либо она доступна только для платных подписчиков. Gem4me стал исключением из правил: мы сделали сервис доступным для всех”, — сообщает Ольга Бобровская, директор по маркетингу мессенджера Gem4me.
Расшифровать аудиофайлы можно будет как в личной переписке, так и в групповых чатах и каналах.
На следующем этапе разработки мессенджера Gem4me ожидается появление новостной ленты. А пока внедрен алгоритм подбора каналов в зависимости от интересов пользователя. Выбор предпочтений происходит при первом заходе в мессенджер, после чего алгоритм анализирует поведение пользователя (какие каналы чаще просматривает, на какие подписывается) и предлагает новые каналы с похожим содержанием.
Помимо этого в планах разработчиков мессенджера — запуск полноценного функционала монетизации блогов с помощью автоматизированной биржи рекламных объявлений. Обновленная версия приложения уже доступна для скачивания.
Международный мессенджер Gem4me представил новый сервис для пользователей — расшифровку голосовых сообщений. Пока расшифровка доступна на русском и английском языках, еще несколько языков появятся позже. Расшифрованное сообщение можно сразу перевести на 17 языков при помощи встроенного переводчика.
Gem4me предоставляет эту функцию бесплатно всем пользователям. Это уникальное предложение на коммуникационном рынке. Для использования этого сервиса не понадобится покупка никаких платных подписок — в Gem4me их нет.
Аудиосообщения — популярный формат обмена информацией, но при этом очевидно, что он удобен больше отправителю, чем получателю. Отправитель экономит время и силы, наговаривая текст. При этом у получателя, наоборот, возникают дополнительные сложности — далеко не всегда удобно прослушивать такие сообщения.
С новой функцией расшифровки эти сложности решаются одним нажатием кнопки перевода голоса в текстовый формат. Текст появится тут же под аудиофайлом. В дальнейшем при необходимости расшифрованный текст можно будет скрыть, а голосовое сообщение — прослушать.
“В большинстве широко известных мессенджеров расшифровки голосовых сообщений либо нет, либо она доступна только для платных подписчиков. Gem4me стал исключением из правил: мы сделали сервис доступным для всех”, — сообщает Ольга Бобровская, директор по маркетингу мессенджера Gem4me.
Расшифровать аудиофайлы можно будет как в личной переписке, так и в групповых чатах и каналах.
На следующем этапе разработки мессенджера Gem4me ожидается появление новостной ленты. А пока внедрен алгоритм подбора каналов в зависимости от интересов пользователя. Выбор предпочтений происходит при первом заходе в мессенджер, после чего алгоритм анализирует поведение пользователя (какие каналы чаще просматривает, на какие подписывается) и предлагает новые каналы с похожим содержанием.
Помимо этого в планах разработчиков мессенджера — запуск полноценного функционала монетизации блогов с помощью автоматизированной биржи рекламных объявлений. Обновленная версия приложения уже доступна для скачивания.