Новейшие разработки в сфере промышленности на форуме «Армия-2022» показал ПРОМТЕХ

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«15 августа Корпорация «ПРОМТЕХ» на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» представила свои новейшие разработки в области трубопроводных систем, бортовых кабельных сетей, систем электроснабжения и бортового освещения», – говорится в сообщении компании.В ПРОМТЕХ уточнили, что за последние 20 лет корпорация нарастила интеллектуальные и производственные мощности, на которых разрабатывает и выпускает высокотехнологичную продукцию, по совокупности характеристик не уступающую или превосходящую лучшие зарубежные функциональные аналоги. При этом созданные предприятия замкнутого цикла внутри корпорации обеспечивают надежное прикрытие технологической независимости для предприятий оборонно-промышленного комплекса.Генеральный директор «ПРОМТЕХ» Валерий Шадрин заявил, что предприятия корпорации удовлетворят все потребности предприятий ОПК в системах и компонентах для военной техники. «В настоящее время мы реализуем комплекс мероприятий, направленных на сокращение длительности цикла разработки и постановки на производство продукции для авиационной, морской и наземной военной техники. Этому способствует в том числе внедрение специализированных отечественных программных средств, разработанных в контуре наших предприятий. Кратно возросший спрос предприятий ОПК на системы и компоненты для военной техники будет полностью удовлетворен», – сказал он.По материалам tass.ruНа фото: Генеральный директор Корпорации "Промтех" Валерий Шадрин и генеральный директор Агентства по технологическому развитию Владимир Пастухов