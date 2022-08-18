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Домклик предлагает получить имущественный налоговый вычет в упрощённом порядке

Общество
Сервис Домклик от Сбера в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой РФ предлагает клиентам новую услугу — получение имущественных налоговых вычетов в сокращённые сроки без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Срок получения услуги теперь составляет до 1,5 месяца, вместо прежних четырех.

Заёмщики Сбера могут получить услугу онлайн на Домклик в Личном Кабинете Сопровождения (ЛКС). Предложение действительно для владельцев жилья, получивших кредит и оформивших собственность на объект недвижимости в 2020 или 2021 году. Для получения вычета клиенту нужно пройти опрос и заполнить анкету на Домклик. Далее необходимые данные о нём, объекте недвижимости и кредите Сбером передаются в ФНС в онлайн режиме.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Новая услуга Домклик значительно экономит время и силы наших клиентов. Ранее им нужно было собирать документы, заполнять налоговую декларацию и самостоятельно передавать в налоговую, ждать 4 месяца и только после этого получить положенный вычет. Сейчас же этот процесс сильно упростился. Передача информации банком происходит онлайн, все необходимые данные собирает Сбер в автоматическом режиме, а срок получения денежных средств сократился до 1,5 месяцев. И эта услуга абсолютно бесплатна».

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