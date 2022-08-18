Домклик предлагает получить имущественный налоговый вычет в упрощённом порядке
Сервис Домклик от Сбера в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой РФ предлагает клиентам новую услугу — получение имущественных налоговых вычетов в сокращённые сроки без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Срок получения услуги теперь составляет до 1,5 месяца, вместо прежних четырех.
Заёмщики Сбера могут получить услугу онлайн на Домклик в Личном Кабинете Сопровождения (ЛКС). Предложение действительно для владельцев жилья, получивших кредит и оформивших собственность на объект недвижимости в 2020 или 2021 году. Для получения вычета клиенту нужно пройти опрос и заполнить анкету на Домклик. Далее необходимые данные о нём, объекте недвижимости и кредите Сбером передаются в ФНС в онлайн режиме.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Новая услуга Домклик значительно экономит время и силы наших клиентов. Ранее им нужно было собирать документы, заполнять налоговую декларацию и самостоятельно передавать в налоговую, ждать 4 месяца и только после этого получить положенный вычет. Сейчас же этот процесс сильно упростился. Передача информации банком происходит онлайн, все необходимые данные собирает Сбер в автоматическом режиме, а срок получения денежных средств сократился до 1,5 месяцев. И эта услуга абсолютно бесплатна».
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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Заёмщики Сбера могут получить услугу онлайн на Домклик в Личном Кабинете Сопровождения (ЛКС). Предложение действительно для владельцев жилья, получивших кредит и оформивших собственность на объект недвижимости в 2020 или 2021 году. Для получения вычета клиенту нужно пройти опрос и заполнить анкету на Домклик. Далее необходимые данные о нём, объекте недвижимости и кредите Сбером передаются в ФНС в онлайн режиме.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Новая услуга Домклик значительно экономит время и силы наших клиентов. Ранее им нужно было собирать документы, заполнять налоговую декларацию и самостоятельно передавать в налоговую, ждать 4 месяца и только после этого получить положенный вычет. Сейчас же этот процесс сильно упростился. Передача информации банком происходит онлайн, все необходимые данные собирает Сбер в автоматическом режиме, а срок получения денежных средств сократился до 1,5 месяцев. И эта услуга абсолютно бесплатна».
# # #
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.