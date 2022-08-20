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Клип певицы Мужевой посмотрели 14 000 000 раз

Общество
Певица Mujeva (Алёна Мужева) из Санкт-Петербурга вот уже 8 месяцев не выходит из рейтингов лучших клипов Youtube Charts Россия. Клип на её песню “Между нами ничего нет” посмотрели уже более 14 миллионов раз.

Клип певицы Мужевой посмотрели 14 000 000 раз

Песня вышла в конце прошлого года и занимала 4 место в топ-чарте Вконтакте. Клип на неё был представлен в феврале 2022 г. С тех пор песня не покидает рейтинг лучших треков и клипов Youtube и занимает там высокие позиции.

Недавно певица анонсировала новую песню, название которой созвучно с маркой автомобиля артистки. Однако песня, судя по короткому отрезку, выложенному в социальных сетях певицы, обещает быть о любви. Mujeva комментирует, что все тексты к своим песням пишет сама.