Клип певицы Мужевой посмотрели 14 000 000 раз

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Песня вышла в конце прошлого года и занимала 4 место в топ-чарте Вконтакте. Клип на неё был представлен в феврале 2022 г. С тех пор песня не покидает рейтинг лучших треков и клипов Youtube и занимает там высокие позиции.Недавно певица анонсировала новую песню, название которой созвучно с маркой автомобиля артистки. Однако песня, судя по короткому отрезку, выложенному в социальных сетях певицы, обещает быть о любви. Mujeva комментирует, что все тексты к своим песням пишет сама.