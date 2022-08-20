Клип певицы Мужевой посмотрели 14 000 000 раз
Певица Mujeva (Алёна Мужева) из Санкт-Петербурга вот уже 8 месяцев не выходит из рейтингов лучших клипов Youtube Charts Россия. Клип на её песню “Между нами ничего нет” посмотрели уже более 14 миллионов раз.
Песня вышла в конце прошлого года и занимала 4 место в топ-чарте Вконтакте. Клип на неё был представлен в феврале 2022 г. С тех пор песня не покидает рейтинг лучших треков и клипов Youtube и занимает там высокие позиции.
Недавно певица анонсировала новую песню, название которой созвучно с маркой автомобиля артистки. Однако песня, судя по короткому отрезку, выложенному в социальных сетях певицы, обещает быть о любви. Mujeva комментирует, что все тексты к своим песням пишет сама.
Песня вышла в конце прошлого года и занимала 4 место в топ-чарте Вконтакте. Клип на неё был представлен в феврале 2022 г. С тех пор песня не покидает рейтинг лучших треков и клипов Youtube и занимает там высокие позиции.
Недавно певица анонсировала новую песню, название которой созвучно с маркой автомобиля артистки. Однако песня, судя по короткому отрезку, выложенному в социальных сетях певицы, обещает быть о любви. Mujeva комментирует, что все тексты к своим песням пишет сама.