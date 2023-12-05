Водителя балашовской больницы наградили медалью в зоне СВО

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Виталия Попова из Саратовской области отметили медалью "За воинскую доблесть".Виталий работал водителем в балашовской больнице. В мае этого года он принял решение добровольно отправиться в зону проведения военной специальной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения."Ждем его возвращения домой живым и здоровым! Мы гордимся нашим коллегой", - рассказали сотрудники Балашовской районной больницы.Медалью "За воинскую доблесть" награждаются военнослужащие Вооруженных Сил России за отличные показатели в боевой подготовке; за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства; за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.Узнать подробности о контрактной службе можно по телефону «горячей линии» 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на сайте службапоконтракту.рф или портале «Госуслуги».