Саратовцы презентовали регион на Международном фестивале молодежи  

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В рамках программы Международного фестиваля молодежи – 2026 делегация Саратовской области организовала интерактивный мастер-класс, направленный на популяризацию историко-культурного наследия региона. Участниками площадки стали более 90 представителей различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.В ходе мероприятия иностранные гости и российские участники познакомились с традиционными народными промыслами Саратовской области и самостоятельно оформили памятные сувениры — свистульки, деревянные ложки и тарелки. В процессе работы площадки представители делегации провели презентацию исторического и культурного потенциала области, ее традиций и знаковых достопримечательностей, а также угостили участников знаменитыми саратовскими сладостями.Международный фестиваль молодежи – 2026 проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.