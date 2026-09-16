17 сентября 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:12 | 16 сентября
За ходом голосования на выборах будут наблюдать круглосуточно
17:30 | 16 сентября
Мобильные бригады доставили 12,3 тысячи сельских жителей на диспансеризацию
16:30 | 16 сентября
Команда Саратовской области участвует в окружном этапе фестиваля «Вернуть детство»
16:04 | 16 сентября
Саратовские колледжи расширяют возможности обучения для студентов с инвалидностью и ОВЗ
15:30 | 16 сентября
В Саратове изготовили новые дорожные знаки по макетам школьников
15:27 | 16 сентября
Саратовская область открыта для международного наблюдения
14:30 | 16 сентября
В Боголюбовском училище открылась выставка по итогам фестиваля «Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина»
13:16 | 16 сентября
В Ивантеевском районе открыли современный клуб и школу искусств
12:30 | 16 сентября
Юнармеец из Саратова показал лучший результат по огневой подготовке на военно-патриотических сборах
11:30 | 16 сентября
В Избиркоме приняли отпечатанные бюллетени для голосования
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцы презентовали регион на Международном фестивале молодежи  

Новости
Саратовцы презентовали регион на Международном фестивале молодежи  

В рамках программы Международного фестиваля молодежи – 2026 делегация Саратовской области организовала интерактивный мастер-класс, направленный на популяризацию историко-культурного наследия региона. Участниками площадки стали более 90 представителей различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.
 
В ходе мероприятия иностранные гости и российские участники познакомились с традиционными народными промыслами Саратовской области и самостоятельно оформили памятные сувениры — свистульки, деревянные ложки и тарелки. В процессе работы площадки представители делегации провели презентацию исторического и культурного потенциала области, ее традиций и знаковых достопримечательностей, а также угостили участников знаменитыми саратовскими сладостями.
 
Международный фестиваль молодежи – 2026 проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
 