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Юнармеец из Саратова показал лучший результат по огневой подготовке на военно-патриотических сборах

Новости
Юнармеец из Саратова показал лучший результат по огневой подготовке на военно-патриотических сборах

 
Юнармеец из Саратова Тигран Гаспарян стал участником военно-патриотических сборов «Юнармейские маршруты», которые прошли на базе Преображенского оборонно-спортивного центра в Москве. В мероприятии приняли участие 100 ребят из 26 регионов России.
 
В течение семи дней участники осваивали тактическую, строевую, высотную, инженерную и горно-штурмовую подготовку, изучали основы армейской медицины и выживания, а также отрабатывали нормативы по огневой подготовке под руководством действующих инструкторов-десантников.
 
За время сборов Тигран проявил хорошую теоретическую подготовку и силу воли – это позволило ему стать командиром первого отделения. На огневой подготовке из автомата АК-12 саратовский юнармеец набрал 93 балла из 100, показав лучший результат среди всех участников.
 
Завершились сборы военно-спортивной игрой «Маршрут Победы», в ходе которой юнармейцы преодолели полосу препятствий и выполнили нормативы по начальной военной подготовке.
 
Фото: Пресс-служба «Юнармия»
Министерство образования Саратовской области