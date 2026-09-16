Юнармеец из Саратова показал лучший результат по огневой подготовке на военно-патриотических сборах

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Юнармеец из Саратова Тигран Гаспарян стал участником военно-патриотических сборов «Юнармейские маршруты», которые прошли на базе Преображенского оборонно-спортивного центра в Москве. В мероприятии приняли участие 100 ребят из 26 регионов России.В течение семи дней участники осваивали тактическую, строевую, высотную, инженерную и горно-штурмовую подготовку, изучали основы армейской медицины и выживания, а также отрабатывали нормативы по огневой подготовке под руководством действующих инструкторов-десантников.За время сборов Тигран проявил хорошую теоретическую подготовку и силу воли – это позволило ему стать командиром первого отделения. На огневой подготовке из автомата АК-12 саратовский юнармеец набрал 93 балла из 100, показав лучший результат среди всех участников.Завершились сборы военно-спортивной игрой «Маршрут Победы», в ходе которой юнармейцы преодолели полосу препятствий и выполнили нормативы по начальной военной подготовке.Фото: Пресс-служба «Юнармия»Министерство образования Саратовской области