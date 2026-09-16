В Избиркоме приняли отпечатанные бюллетени для голосования

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Передача проходила в присутствии секретаря избирательной комиссии области Сергея Седова, членов облизбиркома с правом решающего голоса Рината Каримова и Ольги Кузнецовой.Перед приёмкой были уничтожены излишки бюллетеней и матрицы, с помощью которых они печатались.Всего отпечатано 3 656 600 избирательных бюллетеней, из них 1 828 300 по федеральному округу и такое же количество по одномандатным избирательным округам.Все бюллетени переданы в окружные избирательные комиссии в соответствии с установленным графиком.