В Избиркоме приняли отпечатанные бюллетени для голосования
Избирательная комиссия Саратовской области приняла отпечатанные типографией бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
Передача проходила в присутствии секретаря избирательной комиссии области Сергея Седова, членов облизбиркома с правом решающего голоса Рината Каримова и Ольги Кузнецовой.
Перед приёмкой были уничтожены излишки бюллетеней и матрицы, с помощью которых они печатались.
Всего отпечатано 3 656 600 избирательных бюллетеней, из них 1 828 300 по федеральному округу и такое же количество по одномандатным избирательным округам.
Все бюллетени переданы в окружные избирательные комиссии в соответствии с установленным графиком.
Передача проходила в присутствии секретаря избирательной комиссии области Сергея Седова, членов облизбиркома с правом решающего голоса Рината Каримова и Ольги Кузнецовой.
Перед приёмкой были уничтожены излишки бюллетеней и матрицы, с помощью которых они печатались.
Всего отпечатано 3 656 600 избирательных бюллетеней, из них 1 828 300 по федеральному округу и такое же количество по одномандатным избирательным округам.
Все бюллетени переданы в окружные избирательные комиссии в соответствии с установленным графиком.