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Cаратовские предприниматели получили порядка 320 миллионов рублей в виде льготных микрозаймов

Известный собеседник
Cаратовские предприниматели получили порядка 320 миллионов рублей в виде льготных микрозаймов

Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области за 10 месяцев 2023 года предоставил малому и среднему бизнесу региона 148 микрозаймов на общую сумму 319,2 миллиона рублей.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Финансовая помощь оказана предпринимателям 27 районов Саратовской области. Наибольший объем поддержки в 2023 году привлекли предприниматели из города Саратова, Энгельсского, Балаковского, Марксовского, Аркадакского, Татищевского, Советского, Вольского, Ивантеевского, Петровского, Хвалынского муниципальных районов области.
Наиболее востребованной финансовая поддержка Фонда была у предприятий сельского хозяйства, производства, торговли, сферы услуг.
«Предоставленные микрозаймы были направлены на различные цели - приобретение основных средств и оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещения, покупку семян, ГСМ и минеральных удобрений. Льготная финансовая поддержка позволит предприятиям осуществить реализацию своих бизнес-проектов с минимальными затратами на обслуживание займа, а также увеличить объемы производства и создать дополнительные рабочие места», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Саратовский Фонд микрокредитования продолжает наращивать объемы оказанной финансовой поддержки. Предпринимателям области доступны тринадцать программ льготного кредитования. За все время Фондом предоставлен 1 981 микрозайм на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Подробную информацию об условиях и программах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан можно узнать на официальном сайте фонда: https://www.fmco.ru/ или по телефону 8-(8452)-75-64-12.