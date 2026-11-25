просмотров: 87

Фото предоставлено министерством образования Саратовской области

В Инженерном лицее прошёл XIV Межрегиональный конкурс социальных проектов «Я – лидер». Школьники представили инициативы в сфере патриотического воспитания, командной работы, профориентации и социального партнёрства.На очный этап вышли более 50 участников, которые защитили 24 проекта в четырёх номинациях. Среди идей – знакомство с историей родного края через краеведческие игры и городские маршруты, популяризация здорового образа жизни с помощью зарядок под руководством юных спортсменов, а также создание районного профориентационного центра, объединяющего школы, предприятия и органы власти.Работы оценивала экспертная комиссия с участием преподавателей вузов, специалистов Саратовского областного института развития образования и представителей общественных организаций.