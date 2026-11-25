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Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Специалисты НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России посетили отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, отделения неотложной кардиологии с палатами интенсивной терапии в нескольких региональных сосудистых центрах Саратова и области.Затем, в ходе итогового совещания, прошедшего на площадке областного минздрава в очно-заочном формате подвели итоги двухдневной работы.Анализ складывался из самых разных показателей: доступность высокотехнологичной медицинской помощи, оснащенность оборудованием, эффективность диспансеризации, информатизация, скорость доезда скорой помощи и другие. В ходе совещания гости также дали ряд рекомендаций и еще раз подчеркнули положительный эффект от совместной работы, виртуальных обходов, телемедицинских консультаций, обучения.В дальнейшем детальный разбор будет оформлен в виде рекомендаций, которые помогут совершенствованию оказания помощи по профилю кардиология.Подводя итоги, и.о. министра поблагодарил экспертов за внимание к региону и заверил, что совместная работа принесет положительный результат.«Благодарим уважаемых гостей за возможность показать себя, за системный анализ нашей работы. Гарантируем, что в следующий свой приезд, эксперты увидят положительную динамику на всех этапах оказания медицинской помощи, и в целом», - подытожил Виталий Луцет.