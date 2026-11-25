В образовательных организациях области завершается второй этап операции «Чистое поколение – 2026»
Сегодня в образовательных организациях Саратовской области завершается второй этап ежегодной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026». В мероприятиях, стартовавших 16 ноября, приняли участие более 250 тысяч детей. Профилактические мероприятия со школьниками и студентами направлены на популяризацию здорового образа жизни, повышение правовой грамотности и недопущение совершения правонарушений и преступлений.
Ребята активно участвовали в интерактивных беседах, квестах, круглых столах и конференциях, марафонах, конкурсах плакатов и рисунков, а также дискуссиях на темы «Нет наркотикам», «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Ответственность за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков».
Мероприятия проведены при участии органов и учреждений системы профилактики – комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительных органов и органов наркоконтроля. Операция «Чистое поколение – 2026» является ежегодной.
Ребята активно участвовали в интерактивных беседах, квестах, круглых столах и конференциях, марафонах, конкурсах плакатов и рисунков, а также дискуссиях на темы «Нет наркотикам», «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Ответственность за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков».
Мероприятия проведены при участии органов и учреждений системы профилактики – комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительных органов и органов наркоконтроля. Операция «Чистое поколение – 2026» является ежегодной.