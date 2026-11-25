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Ребята активно участвовали в интерактивных беседах, квестах, круглых столах и конференциях, марафонах, конкурсах плакатов и рисунков, а также дискуссиях на темы «Нет наркотикам», «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Ответственность за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков».Мероприятия проведены при участии органов и учреждений системы профилактики – комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительных органов и органов наркоконтроля. Операция «Чистое поколение – 2026» является ежегодной.