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С 8 по 12 декабря 2026 года в Вольске состоится I Международный фестиваль театрального сотворчества #СНЕГвКВАДРАТЕ. Основная сценическая программа пройдет в течение пяти дней и объединит театры из нескольких регионов России и зарубежных стран.В конкурсной программе фестиваля примут участие театры из Саратовской, Оренбургской, Ивановской и Волгоградской областей и Республики Татарстан. Зрителей ждут конкурсные показы спектаклей, по итогам которых будут определены лауреаты фестиваля.В рамках специальной Международной программы состоятся показы видеоверсий спектаклей зарубежных театров из Беларуси, Армении, Казахстана и Узбекистана. Формат видеопоказов позволит познакомить российскую публику с работами зарубежных коллективов.Подробная афиша на сайте Вольского театра: https://volskdrama.ru/sneg-2026/