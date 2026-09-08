Фестиваль «УКЕК»: Путешествие в золотоордынское прошлое

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Вход был свободным, поэтому мы с одногруппниками из Саратовского государственного университета решили не упускать возможность попасть в средневековье, не покидая города.Каждый желающий смог увидеть и попробовать ремёсла XIV века: от изготовления стеклянных бусин и медных пуговиц до стрельбы из лука и древней техники тиснения рельефных узоров на металлических листах — басме.На площадке воссоздали атмосферу средневекового базара — именно эту тему организаторы выбрали не случайно. Как выяснилось, это уже третий сезон археологи исследуют территорию Увекского городища, где обнаружили фрагменты средневекового сооружения второй половины XIV века. По найденным предметам учёные поняли: в Укеке существовал настоящий базар! Подобная находка уникальна — раньше такие сооружения знали только в одном золотоордынском городе — Болгаре, на территории современного Татарстана.Ремесленники в тематических костюмах расположились по всему периметру площадки. За каждым прилавком — мастера в традиционных нарядах, чтобы гости полностью погрузились в атмосферу того времени. Можно было понаблюдать за работой кузнеца, отчеканить сувенирную монету времён Золотой Орды, посмотреть на поединки воинов, освоить искусство письменности, поиграть в старинные игры и даже пообщаться с «шаманом».Особенно запомнились деревянные качалки в виде коней ручной работы и возможность поучаствовать в средневековых развлечениях. А ещё на фестивале работали реконструкторы из Саратова, Энгельса, Самары и Москвы — с ними можно было сделать колоритные фотографии!Для тех, кто проголодался, на территории работали точки с едой.Мы взяли интервью у заведующей отделом по взаимодействию со СМИ и общественными связями исторического парка «Россия — моя история» Анны Сергеевны Савиной. Она рассказала, как планируется фестиваль и сколько усилий нужно приложить, чтобы удивить гостей историческими открытиями. Например, ремесленники приезжают из разных городов, а организация требует больших средств и слаженной работы целой команды.Отдельного внимания заслуживает зона археологии — «временной портал», где можно заглянуть в камеральную лабораторию, попробовать открыть средневековые замочки, побывать на мастер-классах по каллиграфии и даже примерить на себя роль археолога! А внутри здания прошла мультимедийная выставка «Средневековый базар Укека», где в цифровом пространстве представлена история одного из крупных городов Золотой Орды на Волге.Фестиваль «УКЕК» проходит ежегодно с 2012 года. Организаторы отслеживают отзывы посетителей и каждый год делают мероприятие всё интереснее. Поэтому гостей с каждым разом становится всё больше.Мне понравился фестиваль! Я ушла оттуда с приятными воспоминаниями и сувениром, который сделала своими руками. Советую всем посетить это мероприятие, чтобы отлично провести время, увидеть и узнать, как жили и развлекались наши предки много веков назад. Укек постепенно «возвращается» из-под земли благодаря многолетним исследованиям, и такой фестиваль — отличный способ прикоснуться к истории родного края!Увекское городище — памятник археологии федерального значения. Город существовал в XIII-XIV веках на южной окраине современного Саратова. Раскопки ведутся с 2005 года под руководством Д.А. Кубанкина.