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Георгиевская ленточка" на "Волжских встречах"

Проба пера
Георгиевская ленточка" на "Волжских встречах"


Резидент Медиагруппы «На все 100!» МОУ «СОШ N100» Ленинского района города Саратова Аврора Чернышева выступила на торжественной церемонии закрытия Международного фестиваля детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-35» в Казани.
Аврора - призер конкурса «Голос русской классики», ежегодно проводимого Институтом филологии и журналистики СГУ им Н.Г.Чернышевского в рамках Конкурса для старшеклассников Саратовской области, других регионов России и стран СНГ "Власть слова".

Подобрала материал и подготовила выступление учитель русского языка и литературы Юлия Николаевна Черменская. Выбор текста, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, конечно, не случаен. Это было стихотворение современного поэта, композитора и певца Игоря Растеряева «Георгиевская ленточка». Георгиевская ленточка – символ победы. Автор размышляет о том, что стоит за этим символом, и как нам не забыть об этом. Текст стихотворения построен на монологах солдат, когда-то сложивших головы на полях сражений, ставших "землей, травой". Бойцы вдруг оживают, встают перед глазами девочки, едущей в ленинградской электричке, называют свои имена. Мелькают их судьбы, не отправленные "в родную сторонку" письма. Мотивы стихотворения в чем-то перекликаются со знаменитым "Я убит подо Ржевом" Твардовского. Оно о тех, кто так и не узнал, что "победа будет за нами", о подвиге и о нашей ответственности перед их памятью.

"Откопай меня, браток, я Вершинин Саня
Пятый минометный полк, сам я я из Рязани"...
Откопай меня скорей, умоляю снова
Я Маршанников Сергей родом из-под Пскова,
Адресок мой передай в родную сторонку
Восемнадцатый квадрат, черная воронка..."
...Наступил на бугорок, глядь, а это каска
Чуть копнул и вот тебе: котелок до ложка
И над этим надо всем ягода морошка..." – у Растеряева
У Твардовского:
"Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме...
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?"

Каждая пядь русской земли – их плоть и кровь, и мы не в праве забыть об этом, многие из них, оставшись безымянными стали бессмертными. Память о них – это не только наше прошлое, но и наше будущее. Автор текста песни, написанной в 2011, словно снова делает перекличку тех, чьими голосами говорит поэт в 1946, а значит, история продолжается, река времен не иссякнет.

Фото: Владимир Семенов, фотограф Международного фестиваля детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-35»