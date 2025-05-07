Георгиевская ленточка" на "Волжских встречах"

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Резидент Медиагруппы «На все 100!» МОУ «СОШ N100» Ленинского района города Саратова Аврора Чернышева выступила на торжественной церемонии закрытия Международного фестиваля детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-35» в Казани.Аврора - призер конкурса «Голос русской классики», ежегодно проводимого Институтом филологии и журналистики СГУ им Н.Г.Чернышевского в рамках Конкурса для старшеклассников Саратовской области, других регионов России и стран СНГ "Власть слова".Подобрала материал и подготовила выступление учитель русского языка и литературы Юлия Николаевна Черменская. Выбор текста, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, конечно, не случаен. Это было стихотворение современного поэта, композитора и певца Игоря Растеряева «Георгиевская ленточка». Георгиевская ленточка – символ победы. Автор размышляет о том, что стоит за этим символом, и как нам не забыть об этом. Текст стихотворения построен на монологах солдат, когда-то сложивших головы на полях сражений, ставших "землей, травой". Бойцы вдруг оживают, встают перед глазами девочки, едущей в ленинградской электричке, называют свои имена. Мелькают их судьбы, не отправленные "в родную сторонку" письма. Мотивы стихотворения в чем-то перекликаются со знаменитым "Я убит подо Ржевом" Твардовского. Оно о тех, кто так и не узнал, что "победа будет за нами", о подвиге и о нашей ответственности перед их памятью."Откопай меня, браток, я Вершинин СаняПятый минометный полк, сам я я из Рязани"...Откопай меня скорей, умоляю сноваЯ Маршанников Сергей родом из-под Пскова,Адресок мой передай в родную сторонкуВосемнадцатый квадрат, черная воронка..."...Наступил на бугорок, глядь, а это каскаЧуть копнул и вот тебе: котелок до ложкаИ над этим надо всем ягода морошка..." – у РастеряеваУ Твардовского:"Я – где корни слепыеИщут корма во тьме;Я – где с облачком пылиХодит рожь на холме...Фронт горел, не стихая,Как на теле рубец.Я убит и не знаю,Наш ли Ржев наконец?"Каждая пядь русской земли – их плоть и кровь, и мы не в праве забыть об этом, многие из них, оставшись безымянными стали бессмертными. Память о них – это не только наше прошлое, но и наше будущее. Автор текста песни, написанной в 2011, словно снова делает перекличку тех, чьими голосами говорит поэт в 1946, а значит, история продолжается, река времен не иссякнет.Фото: Владимир Семенов, фотограф Международного фестиваля детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-35»