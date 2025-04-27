Губернатор анонсировал ремонт подъездного пути к Вольску
Как сообщил в своём Телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в этом году будет отремонтирован еще один подъезд к Вольску - от трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».
- Речь идет о более чем 4 км региональной дороги, - рассказывает глава региона.- Работы уже начались и будут завершены в течение лета. В рамках содержания также планируется привести в порядок путепровод, находящийся на этом отрезке.
Всего на территории Вольского района сейчас 230 км региональных дорог. С учетом ремонта вышеназванного подъезда их доля в нормативном состоянии превысит 80%.
«С муниципальными дорогами ситуация обстоит сложнее. Жители обращают внимание на их плохое состояние на многих участках. В связи с этим приняли решение дополнительно направить району 30 миллионов рублей на восстановление именно местных дорог», - подчеркнул губернатор.
Яна Полякова
- Речь идет о более чем 4 км региональной дороги, - рассказывает глава региона.- Работы уже начались и будут завершены в течение лета. В рамках содержания также планируется привести в порядок путепровод, находящийся на этом отрезке.
Всего на территории Вольского района сейчас 230 км региональных дорог. С учетом ремонта вышеназванного подъезда их доля в нормативном состоянии превысит 80%.
«С муниципальными дорогами ситуация обстоит сложнее. Жители обращают внимание на их плохое состояние на многих участках. В связи с этим приняли решение дополнительно направить району 30 миллионов рублей на восстановление именно местных дорог», - подчеркнул губернатор.
Яна Полякова