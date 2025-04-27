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Команда СГУ вступит в борьбу за титул чемпиона Кубка Регионов АСБ

Проба пера / Спорт
С 25 по 27 апреля на площадке ФОК «Звездный» пройдет «Финал восьми» Кубка Регионов Ассоциации студенческого баскетбола.
Команда СГУ вступит в борьбу за титул чемпиона Кубка Регионов АСБ

За титул победителя сразятся сильнейшие восемь мужских студенческих команд. Финалисты представляют лучшие студенческие коллективы региональных дивизионов. В их числе — команда «Волот» из СГУ имени Н.Г. Чернышевского, которая одержала победу в Региональном дивизионе и уверенно вышла в решающую стадию турнира.

На протяжении трех дней зрителей ждут напряженные поединки, яркие эмоции и настоящий праздник студенческого баскетбола. Победитель «Финала восьми» станет обладателем титула чемпиона Кубка Регионов Ассоциации студенческого баскетбола 2025 года.

Сегодня, 26 апреля, в 19:00 по местному времени, состоится полуфинальный матч, в котором «Волот» поборется за выход в финал. Игра пройдёт в ФОК «Звездный». Вход свободный.

Приглашаем всех любителей спорта поддержать участников и стать частью одного из самых ярких событий студенческого баскетбольного сезона!

Дополнительную информацию о расписании игр и участниках можно найти на официальном сайте Ассоциации студенческого баскетбола: asbasket.ru.


Светлана Пономарёва, Амина Бикбулатова