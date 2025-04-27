Саратов поддержал проект «Страну меняют люди»

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Новая ежегодная премия, инициированная Президентом России и реализуемая совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и Министерством обороны РФ, предназначена для тех, кто воплощает смелые решения и вдохновляет общество на позитивные изменения.Световые инсталляции размещены в центральных районах городов Саратова, Энгельса и Балаково. Эти яркие объекты станут визитной карточкой региона и визуальным выражением главной идеи мероприятия: каждый гражданин способен стать инициатором важных преобразований в своей стране.Имена победителей премии будут объявлены на форуме «Сильные идеи нового времени». Информация о лучших инициативах будет транслироваться по всей стране при поддержке медиахолдинга МАЕР.Министр инвестиционной политики Саратовской области подчеркнул важность участия региона в столь масштабном мероприятии, которое способствует укреплению гражданских инициатив и созданию новой атмосферы доверия между обществом и властью.