Саратовская область – лидер по количеству площадок "Диктанта Победы"

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Для сравнения - количество подготовленных и зарегистрированных площадок для написания диктанта в Московской области составил 1300, а в Ленинградской области - всего 286.Школьники, студенты, педагоги и все желающие смогли написать диктант на базе школ, детских садов, вузов, учреждений дополнительного образования и других организаций.В этом году "Диктант Победы" приобретает особое значение в связи с 80- летием Победы над фашизмом. Акция предоставляет возможность всемжелающим не только проверить свои знания, но и вновь обратиться к истории одного из важнейших событий XX века. Участники, написавшие диктант на региональной площадке и получившие максимальный балл, смогут использовать его как дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Для этого необходимо написать диктант очно и заполнить форму в личном кабинете на сайте акции.Проверка работ будет осуществляться Региональным центром оценки качества образования, результаты будут опубликованы в июне 2025 года. "Диктант Победы" проводится в седьмой раз в рамках федерального проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".