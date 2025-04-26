Саратовская область – лидер по количеству площадок "Диктанта Победы"
Десятки тысяч жителей Саратовской области проверили свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в
международной акции "Диктант Победы". Регион занял первое место в России по числу организованных площадок – 2164. "Диктант Победы" прошёл на 35 тысячах площадках в России и в 90 странах мира.
Для сравнения - количество подготовленных и зарегистрированных площадок для написания диктанта в Московской области составил 1300, а в Ленинградской области - всего 286.
Школьники, студенты, педагоги и все желающие смогли написать диктант на базе школ, детских садов, вузов, учреждений дополнительного образования и других организаций.
В этом году "Диктант Победы" приобретает особое значение в связи с 80- летием Победы над фашизмом. Акция предоставляет возможность всем
желающим не только проверить свои знания, но и вновь обратиться к истории одного из важнейших событий XX века. Участники, написавшие диктант на региональной площадке и получившие максимальный балл, смогут использовать его как дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Для этого необходимо написать диктант очно и заполнить форму в личном кабинете на сайте акции.
Проверка работ будет осуществляться Региональным центром оценки качества образования, результаты будут опубликованы в июне 2025 года. "Диктант Победы" проводится в седьмой раз в рамках федерального проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".
Амина Мусина
международной акции "Диктант Победы". Регион занял первое место в России по числу организованных площадок – 2164. "Диктант Победы" прошёл на 35 тысячах площадках в России и в 90 странах мира.
Для сравнения - количество подготовленных и зарегистрированных площадок для написания диктанта в Московской области составил 1300, а в Ленинградской области - всего 286.
Школьники, студенты, педагоги и все желающие смогли написать диктант на базе школ, детских садов, вузов, учреждений дополнительного образования и других организаций.
В этом году "Диктант Победы" приобретает особое значение в связи с 80- летием Победы над фашизмом. Акция предоставляет возможность всем
желающим не только проверить свои знания, но и вновь обратиться к истории одного из важнейших событий XX века. Участники, написавшие диктант на региональной площадке и получившие максимальный балл, смогут использовать его как дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Для этого необходимо написать диктант очно и заполнить форму в личном кабинете на сайте акции.
Проверка работ будет осуществляться Региональным центром оценки качества образования, результаты будут опубликованы в июне 2025 года. "Диктант Победы" проводится в седьмой раз в рамках федерального проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".
Амина Мусина