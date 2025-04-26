26 апреля 2025 СУББОТА
Новости
08:15 | 26 апреля
В Саратове начал работу межрегиональный семинар «Волжское казачество»
16:00 | 25 апреля
Преподаватели и студенты-архитекторы готовы подключиться к детальной разработке проекта новой школы в Ленинском районе
15:30 | 25 апреля
В поселке Ровное состоялась Межмуниципальная Игра-викторина «Великая Победа», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
14:51 | 25 апреля
Муниципалитет не планирует продлевать аренду Городского парка им. Горького. 
17:14 | 24 апреля
Саратовцев приглашают написать «Диктант Победы»
17:07 | 24 апреля
V Международный фестиваль «Открытое искусство» завершился грандиозными гала-концертами
17:04 | 24 апреля
На выставке «Связь-2025» компании представили ряд высокотехнологичных новинок
17:00 | 24 апреля
Водоёмы Фёдоровского района наполнят через Ерусланский водоканал
16:00 | 24 апреля
Архитектор оценил концепцию новой школы на 1100 мест в Ленинском районе
16:00 | 24 апреля
В Саратовской области уровень безработицы находится на историческом минимуме
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область – лидер по количеству площадок "Диктанта Победы"

Проба пера
Десятки тысяч жителей Саратовской области проверили свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в
международной акции "Диктант Победы". Регион занял первое место в России по числу организованных площадок – 2164. "Диктант Победы" прошёл на 35 тысячах площадках в России и в 90 странах мира.


Саратовская область – лидер по количеству площадок "Диктанта Победы"

Для сравнения - количество подготовленных и зарегистрированных площадок для написания диктанта в Московской области составил 1300, а в Ленинградской области - всего 286.

Саратовская область – лидер по количеству площадок "Диктанта Победы"

Школьники, студенты, педагоги и все желающие смогли написать диктант на базе школ, детских садов, вузов, учреждений дополнительного образования и других организаций.

В этом году "Диктант Победы" приобретает особое значение в связи с 80- летием Победы над фашизмом. Акция предоставляет возможность всем
желающим не только проверить свои знания, но и вновь обратиться к истории одного из важнейших событий XX века. Участники, написавшие диктант на региональной площадке и получившие максимальный балл, смогут использовать его как дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Для этого необходимо написать диктант очно и заполнить форму в личном кабинете на сайте акции.

Саратовская область – лидер по количеству площадок "Диктанта Победы"

Проверка работ будет осуществляться Региональным центром оценки качества образования, результаты будут опубликованы в июне 2025 года. "Диктант Победы" проводится в седьмой раз в рамках федерального проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".

Амина Мусина