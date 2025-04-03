Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»
На базе кафедры социальных коммуникаций юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского стартовал Первый городской студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО».
Фестиваль «ЗАПРОСТО» – это уникальная возможность для студентов заявить о себе, получить ценные навыки и наладить контакты с профессионалами PR-индустрии.
В нем приняли участие студенты трёх саратовских вузов: СГУ, РАНХиГС и СГТУ.
Мероприятие объединило начинающих специалистов и профессионалов в области связей с общественностью, чтобы обменяться опытом и получить новые знания.
Вчера, в первый день открытия фестиваля, прошли мастер-классы с участием Екатерины Максимовой, продюсера службы информационных программ телевидения ГТРК «Саратов», Марины Бекшановой, исполнительного директора стоматологической клиники «ВИНИР», Александры Лебезовой, маркетолога клиники «ВИНИР». Встречи с представителями медиасообщества и бизнеса вызвали большой интерес у студентов, которые активно задавали вопросы спикерам.
Сегодня самый насыщенный день Городского студенческого PR-фестиваля «ЗАПРОСТО».
Студенты ведущих саратовских вузов защищают свои PR- проекты по брифам организаций-заказчиков. Кроме того, в программе – мастер-классы от Алексея Лихачёва, директора Столыпинского индустриального парка, Софии Хисямутдиновой, эксперта отдела развития индустриальных парков «Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков», и Андрея Костенко, заместителя директора, начальника отдела развития Саратовской агломерации «Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков», а также PR-викторина.
Победу одержала команда студентов 3 курса юридического факультета СГУ имени Н.Г.Чернышевского, обучающиеся по направлению "Реклама и связи с общественностью".
Гран-при фестиваля и победитель в номинации "Лучший студенческий PR-проект для Столыпинского индустриального парка" - команда "PR-коллегия". Поздравляем!
Михаил Мордовин, студент 2 курса юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, направление "Реклама и связи с общественностью"
Фотографии Анастасии Сыса, Софьи Салей, студентов 3 и 2 курса юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, направление "Реклама и связи с общественностью