3 апреля 2025 ЧЕТВЕРГ
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Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»
15:25 | 02 апреля
Более 160 заявок подали родители Саратовской области на второй сезон всероссийского конкурса для родительских комитетов
10:08 | 02 апреля
Гимназия в селе Ивантеевка получила долгожданное обновление
09:17 | 02 апреля
Лечебные учреждения Саратова и области продолжают отправлять гуманитарную помощь «за ленточку»
21:13 | 01 апреля
Заслуженные учителя страны поддерживают строительство новой школы у сквера «Территория детства»
18:30 | 01 апреля
Региональную выплату направили 80 фронтовикам и 18 инвалидам ВОВ
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Спортсмены школы «РиФ» привезли 12 медалей с первенства России и Всероссийских соревнований по плаванию спорта глухих
11:03 | 01 апреля
Саратовские лицеисты получили гранты на обучение в Санкт-Петербургском горном университете
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Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?
12:30 | 31 марта
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»

Проба пера / Новости / Главная новость

На базе кафедры социальных коммуникаций юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского стартовал Первый городской студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО».
Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»

Фестиваль «ЗАПРОСТО» – это уникальная возможность для студентов заявить о себе, получить ценные навыки и наладить контакты с профессионалами PR-индустрии.

Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»

В нем приняли участие студенты трёх саратовских вузов: СГУ, РАНХиГС и СГТУ.
Мероприятие объединило начинающих специалистов и профессионалов в области связей с общественностью, чтобы обменяться опытом и получить новые знания.

Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»

Вчера, в первый день открытия фестиваля, прошли мастер-классы с участием Екатерины Максимовой, продюсера службы информационных программ телевидения ГТРК «Саратов», Марины Бекшановой, исполнительного директора стоматологической клиники «ВИНИР», Александры Лебезовой, маркетолога клиники «ВИНИР». Встречи с представителями медиасообщества и бизнеса вызвали большой интерес у студентов, которые активно задавали вопросы спикерам.

Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»

Сегодня самый насыщенный день Городского студенческого PR-фестиваля «ЗАПРОСТО».

Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»

Студенты ведущих саратовских вузов защищают свои PR- проекты по брифам организаций-заказчиков. Кроме того, в программе – мастер-классы от Алексея Лихачёва, директора Столыпинского индустриального парка, Софии Хисямутдиновой, эксперта отдела развития индустриальных парков «Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков», и Андрея Костенко, заместителя директора, начальника отдела развития Саратовской агломерации «Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков», а также PR-викторина.

Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»


Победу одержала команда студентов 3 курса юридического факультета СГУ имени Н.Г.Чернышевского, обучающиеся по направлению "Реклама и связи с общественностью".
Гран-при фестиваля и победитель в номинации "Лучший студенческий PR-проект для Столыпинского индустриального парка" - команда "PR-коллегия". Поздравляем!



Михаил Мордовин, студент 2 курса юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, направление "Реклама и связи с общественностью"
Фотографии Анастасии Сыса, Софьи Салей, студентов 3 и 2 курса юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, направление "Реклама и связи с общественностью