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Как геологи СГУ помогли одержать Победу: история открытия Елшанского месторождения газа

Проба пера


В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского вспоминает вклад своих учёных в оборону страны. Одним из ключевых достижений стало открытие Елшанского месторождения газа в 1941 году, которое обеспечило топливом не только Саратов, но и всю страну в тяжелейшие военные годы.

Как геологи СГУ помогли одержать Победу: история открытия Елшанского месторождения газа


Россия - лидер по запасам нефти и газа

Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мире по запасам нефти и газа, но в начале XX века поиск месторождений был сопряжён с огромными трудностями. В предвоенные годы профессор СГУ Борис Можаровский и его коллеги выдвинули гипотезу о наличии крупных залежей углеводородов в Саратовской области. Их открытие стало не только научным прорывом, но и спасением для страны в годы войны.

«В этой Отечественной войне участвует не только фронт, но и вся страна. Я сам и все научные сотрудники руководимого мною научного института геологии приложим максимум сил и энергии, чтобы принести Родине наибольшую пользу», – писал профессор Борис Можаровский.

Научный прорыв в Елшанке

В апреле 1941 года бригада геологов, в которую входил выпускник СГУ Измаил Енгуразов, определила место для бурения первой скважины близ села Елшанка. Уже 28 октября того же года были получены первые образцы керна с метаном. Это открытие стало отправной точкой для масштабной разведки и добычи газа.

3 сентября 1942 года вышло постановление Совнаркома СССР об эксплуатации Елшанского месторождения. Всего за два месяца был построен газопровод к Саратовской ГРЭС, что позволило заменить дефицитный мазут на местный газ. Позже был проложен первый в стране магистральный газопровод Саратов – Москва, который обеспечил топливом столицу.

Наследие Можаровского

В 1946 году за открытие Елшанского месторождения Борис Можаровский и Измаил Енгуразов были удостоены Сталинской премии первой степени. Это стало признанием не только их научного вклада, но и стратегического значения открытия для обороны страны.х
Помимо открытия газа, профессор Можаровский внёс вклад в оборону страны, разработав инженерно-геологическое обоснование для строительства железной дороги Саратов – Сталинград. Эта трасса имела стратегическое значение в период Сталинградской битвы.
Открытие Елшанского месторождения – это не только страница истории Саратовского университета, но и пример того, как наука и труд в тылу помогли одержать победу в Великой Отечественной войне. Сегодня, спустя 80 лет, мы вспоминаем тех, кто своим трудом и знаниями приближал Победу.

История вопроса
Елшанское месторождение стало одним из первых крупных источников природного газа в СССР. Его открытие положило начало развитию газовой промышленности в стране. Сегодня Саратовская область продолжает играть важную роль в энергетике России, а СГУ остаётся центром подготовки высококвалифицированных геологов.


Добросоцкая Анна, Тахтамысова Наяна