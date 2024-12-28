В Саратове прошел Международный форум "Телекласс"

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В этом году фестивалю исполняется 12 лет. Из смелой и казавшейся когда-то почти нереализуемой общественной инициативы форум давно превратился в важное молодежное мероприятие, объединяющее творческих детей и их наставников со всей страны. В этом году организаторами было принято более 300 творческих работ школьников из крупных городов России, а также из стран СНГ. Форум поддерживают и регулярно участвуют юные теледеятели Беларуси и Казахстана.Торжественное открытие посетили представители власти и ведущих СМИ Саратова. Мастер-классы ребятам проводили профессиональные журналисты, преподаватели ИФиЖ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, популярные блогеры, авторы успешных социальных проектов, творческие люди и эффективные управленцы, представители автошколы «Мастер», авторы проекта-конкурса по безопасному дорожному движению «40 ловушек на дороге».Собравшихся приветствовала Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Николаевна Загородняя, пожелав участникам успехов, она рассказала ребятам, что ее собственная карьера тоже когда-то начиналась с журналистики, говорила о том, что формирование общественного мнения – очень важная миссия.А руководитель проекта «Телекласс» Игорь Вячеславович Мещеряков напомнил юным журналистам важную истину: «За кем правда, за тем и сила». Представители школьных медиацентров при регистрации получали билет с обозначением темы мастер-класса, который им предстояло посетить. В завершение увлекательных журналистских практик, которые проходили в разных секциях, ребята вновь собрались в актовом зале гимназии, где их ждал музыкальный подарок – перед собравшимися выступил российский инди-музыкант, композитор, продюсер, автор и исполнитель собственных песен, организатор фестиваля «Имена» и музыкального мероприятия Hi-Real Джем Владимир Каспий. Юные журналисты задавали музыканту вопросы о творческом поиске и важности постоянного самосовершенствования, об удаче в карьере и путешествиях, о наставниках и источниках вдохновения. Владимир Каспий говорил и о том, как важно в жизни идти за своей мечтой и выбирать правильные дороги. Затем все участники мероприятия вместе с автором исполнили под гитару одну из песен Владимира Каспия «Одинокие звезды».:«Я мечтаю освоить профессию оператора. Пока для меня это только хобби. Я снимаю сюжеты на видеокамеру, самостоятельно научился оцифровывать материал, редактировать его, отбирать важное. Это и дисциплинирует, и одновременно тренирует быстроту реакции, скорость принятия верных решений. Ведь во время съемки нужно сразу думать, а что будет интересно зрителю, кто он этот зритель? Форум, конечно, очень вдохновил меня, к тому же я попал на секцию, в которой речь шла о веб-журналистике, а это и наше настоящее, и наше будущее».: «Меня интересует все, что связано с творчеством. Ведь творческого человека может вдохновить все, что угодно. На пресс-конференции получила важный совет от гостя Форума музыканта Владимира Каспия: "Не ждать вдохновения, просто трудиться!"».: «На Форуме понравилось все. Получила массу положительных эмоций. Теперь думаю о профессии журналиста. Может быть, это именно то, что мне нужно?».