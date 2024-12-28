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В Саратове прошел Международный форум "Телекласс"

Проба пера
Резиденты Медиагруппы «На все 100!» МОУ "СОШ №100" Ленинского района города Саратова Алиса Жоголева 7Б, Анастасия Кувшинова 6Г и Никита Шеин 8Д под руководством учителя русского языка и литературы Вероники Игоревны Чернышевой приняли активное участие в работе Международного медиапроекта молодежи «Телекласс», который проходил в Гимназии им. К.Д. Ушинского.
В Саратове прошел Международный форум "Телекласс"


В этом году фестивалю исполняется 12 лет. Из смелой и казавшейся когда-то почти нереализуемой общественной инициативы форум давно превратился в важное молодежное мероприятие, объединяющее творческих детей и их наставников со всей страны. В этом году организаторами было принято более 300 творческих работ школьников из крупных городов России, а также из стран СНГ. Форум поддерживают и регулярно участвуют юные теледеятели Беларуси и Казахстана.

В Саратове прошел Международный форум "Телекласс"

Торжественное открытие посетили представители власти и ведущих СМИ Саратова. Мастер-классы ребятам проводили профессиональные журналисты, преподаватели ИФиЖ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, популярные блогеры, авторы успешных социальных проектов, творческие люди и эффективные управленцы, представители автошколы «Мастер», авторы проекта-конкурса по безопасному дорожному движению «40 ловушек на дороге».

В Саратове прошел Международный форум "Телекласс"

Собравшихся приветствовала Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Николаевна Загородняя, пожелав участникам успехов, она рассказала ребятам, что ее собственная карьера тоже когда-то начиналась с журналистики, говорила о том, что формирование общественного мнения – очень важная миссия.

В Саратове прошел Международный форум "Телекласс"

А руководитель проекта «Телекласс» Игорь Вячеславович Мещеряков напомнил юным журналистам важную истину: «За кем правда, за тем и сила». Представители школьных медиацентров при регистрации получали билет с обозначением темы мастер-класса, который им предстояло посетить. В завершение увлекательных журналистских практик, которые проходили в разных секциях, ребята вновь собрались в актовом зале гимназии, где их ждал музыкальный подарок – перед собравшимися выступил российский инди-музыкант, композитор, продюсер, автор и исполнитель собственных песен, организатор фестиваля «Имена» и музыкального мероприятия Hi-Real Джем Владимир Каспий. Юные журналисты задавали музыканту вопросы о творческом поиске и важности постоянного самосовершенствования, об удаче в карьере и путешествиях, о наставниках и источниках вдохновения. Владимир Каспий говорил и о том, как важно в жизни идти за своей мечтой и выбирать правильные дороги.  Затем все участники мероприятия вместе с автором исполнили под гитару одну из песен Владимира Каспия «Одинокие звезды».

В Саратове прошел Международный форум "Телекласс"

Участники фестиваля поделились с нами впечатлениями и сокровенными мечтами:

Никита Шеин:«Я мечтаю освоить профессию оператора. Пока для меня это только хобби. Я снимаю сюжеты на видеокамеру, самостоятельно научился оцифровывать материал, редактировать его, отбирать важное. Это и дисциплинирует, и одновременно тренирует быстроту реакции, скорость принятия верных решений. Ведь во время съемки нужно сразу думать, а что будет интересно зрителю, кто он этот зритель? Форум, конечно, очень вдохновил меня, к тому же я попал на секцию, в которой речь шла о веб-журналистике, а это и наше настоящее, и наше будущее».

Анастасия Кувшинова: «Меня интересует все, что связано с творчеством. Ведь творческого человека может вдохновить все, что угодно. На пресс-конференции получила важный совет от гостя Форума музыканта Владимира Каспия: "Не ждать вдохновения, просто трудиться!"».

Алиса Жоголева: «На Форуме понравилось все. Получила массу положительных эмоций. Теперь думаю о профессии журналиста. Может быть, это именно то, что мне нужно?».

В Саратове прошел Международный форум "Телекласс"