10 сентября 2024 ВТОРНИК
Новости
14:15 | 10 сентября
Иван Бирюлин: Появились внятные проекты для привлечения молодых специалистов
12:08 | 10 сентября
В Энгельсе отремонтируют дороги, переданные области
09:43 | 10 сентября
Саратовские конькобежцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
16:48 | 09 сентября
В Саратовской области мужчину оштрафовали за фейк в соцсети
14:00 | 09 сентября
В Саратов прибудет «Поезд героев»
13:00 | 09 сентября
В Саратове состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню танкиста
12:28 | 09 сентября
Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошёл в Саратове в новом формате
11:54 | 09 сентября
В октябре изменится порядок получения пропусков в погранзону
09:17 | 09 сентября
В Саратове наградят победителей конкурса «Экология – дело каждого»
16:49 | 08 сентября
Казаки-кадеты посетили краеведческий музей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии

Проба пера

7 сентября студенты юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, обучающиеся по специальности "Реклама и связи с общественностью", побывали на Фестивале археологии и реконструкции «Укек-2024».

Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии

13-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошел в Саратове в новом формате. По словам организаторов, смена формата Фестиваля «Укек» произошла по ряду нескольких причин. Дело в том, что в этом году Фестиваль не получил поддержки Фонда Президентских грантов.

Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии

Организация такого масштабного мероприятия на исторической площадке без серьезных финансовых и человеческих ресурсов невозможна. Но понимая, насколько фестиваль полюбился жителям и гостям Саратова за предыдущие двенадцать лет, на этот раз организаторы разработали новый формат, который поддержан субсидиями Правительства Саратовской области. И даже учли пожелания гостей, которые предлагали проводить его не в один день, а в течение трех дней. Мероприятие проводилось на территории Исторического парка «Россия — Моя история». Ведь средневековый Укек — это яркий пример переплетения традиций и культур различных народов и религий.

Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии

Благодаря фестивалю, мы погрузились в атмосферу удивительной истории и прочувствовали жизнь того времени.
Интерактивная программа проходила как внутри здания, так и на прилегающей открытой территории. Фестивальной площадкой стал и конференц-зал Исторического парка. Здесь гости смогли посетить тематические лекции, посмотреть фильмы об Укеке, а также проверили свои знания об археологии и поучаствовать в интеллектуальном квизе. Несмотря на огромное количество участников фестиваля, его организация была продумана до мелочей.

Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии

На территории Парка были расположены шатры, юрты кочевников, реставрационная лаборатория и другие локации, где можно было познакомиться с реконструкторами периода Средневековья и узнать много интересного о жизни и быте людей в то время. Для фото на память были организованны фотозоны и интерактивы. Прочувствовать быт того времени, посетить школу юного археолога, побывать на «рыбалке» и сплести рыболовные сети, самим слепить посуду из глины, отчеканить сувенирную монетку времен Золотой Орды – все это удалось благодаря Фестивалю!

Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии

Кроме того, здесь нам, студентам первого курса юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского (направление «Реклама и связи с общественностью), удалось познакомиться с руководителем пресс-службы исторического парка «Россия-Моя История» Анной Савиной. Руководитель пресс-службы рассказала о структуре фестиваля и особенностях его организации, а также дала советы, на что стоит обратить внимание на Фестивале в первую очередь. Встреча с профессионалом в сфере PR стала для нас своеобразным мастер-классом по организации пиар-мероприятий, принесла множество положительных эмоций и полезной информации.

13-й Фестиваль археологии и реконструкции Укек удивил своим масштабом, четкой и слаженной организацией, огромным количеством разнообразных интерактивов, мастер-классов, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Конечно, организация Фестиваля в таком формате будет способствовать росту интереса к нашей истории как у детей, так и у взрослых. Подобные мероприятия позволяют расширить свой кругозор, предоставляют уникальную возможность узнать много нового о родном крае. Мы с однокурсниками уходили с Фестиваля, наполненные новыми впечатлениями и желанием непременно посетить его в следующем году.

София Андрюшкевич, студентка 1 курса юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, направление «Реклама и связи с общественностью»
Фото: София Андрюшкевич, Ирина Белоусова, Елена Кулясова, Семён Семенцов, Алия Мурзагалиева
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии
Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии