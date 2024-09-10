Будущие пиарщики побывали на Фестивале археологии

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13-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» прошел в Саратове в новом формате. По словам организаторов, смена формата Фестиваля «Укек» произошла по ряду нескольких причин. Дело в том, что в этом году Фестиваль не получил поддержки Фонда Президентских грантов.Организация такого масштабного мероприятия на исторической площадке без серьезных финансовых и человеческих ресурсов невозможна. Но понимая, насколько фестиваль полюбился жителям и гостям Саратова за предыдущие двенадцать лет, на этот раз организаторы разработали новый формат, который поддержан субсидиями Правительства Саратовской области. И даже учли пожелания гостей, которые предлагали проводить его не в один день, а в течение трех дней. Мероприятие проводилось на территории Исторического парка «Россия — Моя история». Ведь средневековый Укек — это яркий пример переплетения традиций и культур различных народов и религий.Благодаря фестивалю, мы погрузились в атмосферу удивительной истории и прочувствовали жизнь того времени.Интерактивная программа проходила как внутри здания, так и на прилегающей открытой территории. Фестивальной площадкой стал и конференц-зал Исторического парка. Здесь гости смогли посетить тематические лекции, посмотреть фильмы об Укеке, а также проверили свои знания об археологии и поучаствовать в интеллектуальном квизе. Несмотря на огромное количество участников фестиваля, его организация была продумана до мелочей.На территории Парка были расположены шатры, юрты кочевников, реставрационная лаборатория и другие локации, где можно было познакомиться с реконструкторами периода Средневековья и узнать много интересного о жизни и быте людей в то время. Для фото на память были организованны фотозоны и интерактивы. Прочувствовать быт того времени, посетить школу юного археолога, побывать на «рыбалке» и сплести рыболовные сети, самим слепить посуду из глины, отчеканить сувенирную монетку времен Золотой Орды – все это удалось благодаря Фестивалю!Кроме того, здесь нам, студентам первого курса юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского (направление «Реклама и связи с общественностью), удалось познакомиться с руководителем пресс-службы исторического парка «Россия-Моя История» Анной Савиной. Руководитель пресс-службы рассказала о структуре фестиваля и особенностях его организации, а также дала советы, на что стоит обратить внимание на Фестивале в первую очередь. Встреча с профессионалом в сфере PR стала для нас своеобразным мастер-классом по организации пиар-мероприятий, принесла множество положительных эмоций и полезной информации.13-й Фестиваль археологии и реконструкции Укек удивил своим масштабом, четкой и слаженной организацией, огромным количеством разнообразных интерактивов, мастер-классов, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Конечно, организация Фестиваля в таком формате будет способствовать росту интереса к нашей истории как у детей, так и у взрослых. Подобные мероприятия позволяют расширить свой кругозор, предоставляют уникальную возможность узнать много нового о родном крае. Мы с однокурсниками уходили с Фестиваля, наполненные новыми впечатлениями и желанием непременно посетить его в следующем году.