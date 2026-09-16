Отопсезон: Депутат посмотрел городскую котельную

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Депутат Саратовской областной Думы, Герой России Александр Янклович осмотрел состояние котельной №14 в городе Марксе. Вместе со специалистами парламентарий обсудил текущее состояние объекта и дальнейшие планы по модернизации системы теплоснабжения.«Действующая котельная находится в аренде и за годы эксплуатации фактически выработала свой ресурс, поэтому для обеспечения надёжного теплоснабжения принято решение о развитии альтернативного объекта. Реализация проекта позволит модернизировать существующую систему, повысить её эффективность и надёжность, а также отказаться от использования арендованной котельной в дальнейшем», – рассказал Александр Янклович.