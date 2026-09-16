17 сентября 2026 ЧЕТВЕРГ
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21:12 | 16 сентября
За ходом голосования на выборах будут наблюдать круглосуточно
17:30 | 16 сентября
Мобильные бригады доставили 12,3 тысячи сельских жителей на диспансеризацию
16:30 | 16 сентября
Команда Саратовской области участвует в окружном этапе фестиваля «Вернуть детство»
16:04 | 16 сентября
Саратовские колледжи расширяют возможности обучения для студентов с инвалидностью и ОВЗ
15:30 | 16 сентября
В Саратове изготовили новые дорожные знаки по макетам школьников
15:27 | 16 сентября
Саратовская область открыта для международного наблюдения
14:30 | 16 сентября
В Боголюбовском училище открылась выставка по итогам фестиваля «Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина»
13:16 | 16 сентября
В Ивантеевском районе открыли современный клуб и школу искусств
12:30 | 16 сентября
Юнармеец из Саратова показал лучший результат по огневой подготовке на военно-патриотических сборах
11:30 | 16 сентября
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Отопсезон: Депутат посмотрел городскую котельную

Новости ЖКХ
Отопсезон: Депутат посмотрел городскую котельную




Депутат Саратовской областной Думы, Герой России Александр Янклович осмотрел состояние котельной №14 в городе Марксе. Вместе со специалистами парламентарий обсудил текущее состояние объекта и дальнейшие планы по модернизации системы теплоснабжения.


«Действующая котельная находится в аренде и за годы эксплуатации фактически выработала свой ресурс, поэтому для обеспечения надёжного теплоснабжения принято решение о развитии альтернативного объекта. Реализация проекта позволит модернизировать существующую систему, повысить её эффективность и надёжность, а также отказаться от использования арендованной котельной в дальнейшем», – рассказал Александр Янклович.