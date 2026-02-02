На региональных дорогах за последние сутки израсходовано почти 5 тысяч тонн песко-соляной смеси

просмотров: 109

Снегоуборочная техника продолжает работать, обеспечивая проезд по региональным трассам области.За последние 24 часа дорожными бригадами израсходовано 4 810 тонн песко-соляной смеси, не считая других противогололёдных материалов. На дорогах производится расширение и очистка проезжей части и обочин от снега.Также дорожники работают в городе Саратове на транзитных маршрутах, очищая проезжую часть и остановки общественного транспорта от снега и наледи. На данных маршрутах работает 19 единиц техники.Министерство дорожного хозяйства напоминает, что о ситуации на дорогах регионального значения жители могут узнать позвонив на горячую линию8 (8452) 499-227.Министерство дорожного хозяйства области