2 Февраля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
13:45 | 01 февраля
Зимний поход ВПК КПО " Пластун": 11 километров сквозь снег, засады и мороз
09:18 | 31 января
В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На региональных дорогах за последние сутки израсходовано почти 5 тысяч тонн песко-соляной смеси

Новости ЖКХ
Снегоуборочная техника продолжает работать, обеспечивая проезд по региональным трассам области.

За последние 24 часа дорожными бригадами израсходовано 4 810 тонн песко-соляной смеси, не считая других противогололёдных материалов. На дорогах производится расширение и очистка проезжей части и обочин от снега.

Также дорожники работают в городе Саратове на транзитных маршрутах, очищая проезжую часть и остановки общественного транспорта от снега и наледи. На данных маршрутах работает 19 единиц техники.

Министерство дорожного хозяйства напоминает, что о ситуации на дорогах регионального значения жители могут узнать позвонив на горячую линию
8 (8452) 499-227.

Министерство дорожного хозяйства области