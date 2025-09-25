Вячеслав Тарасов: "Губернатор прикладывает максимум усилий для решения проблем в сфере ЖКХ"

просмотров: 118

- Достаточно много вопросов во время Прямой линии было посвящено областному центру. Мы все прекрасно знаем проблемные точки Саратова, особенно в сфере ЖКХ. Но тенденция такова, что эти проблемы, в первую очередь при поддержке губернатора Романа Бусаргина, начинают решаться. Стартовала масштабная программа ремонта сетей «Саратовводоканала», такого объема работ город не видел никогда. Уверен, что результат будет ощутимым, и качество водоснабжения саратовцев улучшится в разы.Мы видим, что губернатор прикладывает максимум усилий для их решения, это касается коммунальной сферы, дорог, транспорта, строительства. Область очень результативно нам помогает и я полностью солидарен со словами Романа Викторовича, что сегодня наш город динамично развивается, в нем становится комфортнее жить.