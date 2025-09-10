Саратов и мусор: что не так с контейнерными площадками?

просмотров: 41

Обращения поступили от жителей домов на ул. Набережная Космонавтов, 8, Лесной, 3, Прудной, 7, Малой Горной, 2 и Соколовой, 121/141. Общая картина – одна: на их контейнерные площадки систематически свозят мусор соседи из других домов.Иногда это происходит даже при наличии у них собственных ёмкостей. В итоге – переполнение, грязь, запах, а главное – рост объёма вывозимых отходов. Поскольку региональный оператор учитывает общий объём, это может косвенно сказываться на затратах управляющих организаций и, в конечном счёте, на жильцах.В августе 2025 года в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Саратова нашей редакцией был направлен письменный запрос:1. Есть ли в Саратове нехватка контейнерных площадок? Если да – какие меры принимаются?2. Как контролируется использование площадок третьими лицами?3. Есть ли санкции за складирование мусора не на своей площадке?4. Как защищаются интересы тех, кто платит за вывоз и содержание?Цель была простой – получить понятную картину: как город решает эти проблемы, кто отвечает и что делается на практике.Ответ пришёл от заместителя председателя комитета по ЖКХ А.В.Кишкопарова. Вот основные тезисы:– В городе есть потребность в новых контейнерных площадках.– Администрация работает с управляющими организациями, чтобы те обустраивали места накопления.– Механизма ответственности за использование чужих площадок нет. Законодательство не предусматривает наказания.– Собственник площадки может сам ограничить доступ – например, установить ограждение или заключить договор.На первый взгляд – ответ есть. Но если посмотреть внимательнее, он не отвечает на поставленные вопросы.Нет данных о масштабах дефицита, сроках строительства новых площадок, источниках финансирования.Нет информации о том, как вообще можно контролировать доступ к площадке, если она в общем пользовании.Рекомендация «огородить» звучит разумно, но на практике – это не всегда возможно технически, юридически или с точки зрения удобства жильцов.Анализ, проведённый с помощью системы «СмартРО», выделяет две ключевые причины:1. Нехватка контейнерных площадок с учётом плотности населения и объёма отходов.2. Недостаток ёмкостей для крупногабаритных отходов (КГО).Даже при соблюдении графика – ежедневный вывоз ТКО и раз в неделю КГО – нагрузка остаётся высокой. Мусор часто скапливается не только внутри, но и вокруг контейнеров.Увеличить частоту вывоза КГО можно только через изменение тарифа, чего сейчас не планируется. Тем не менее, региональный оператор в отдельных случаях выезжает дополнительно – за счёт собственных ресурсов, что создаёт нагрузку на технику.С 1 сентября этого года вступило в силу постановление Правительства РФ №1022. Согласно ему, региональные операторы обязаны продавать вторсырьё только через электронные торги, с передачей данных в ФГИС УТКО. Это должно повысить прозрачность и исключить схемы с неучтёнными объёмами.Председатель Совета Союза управляющих организаций Саратовской области Михаил Жуковский отметил:«Проблема вывоза мусора в Саратове носит, к сожалению, системный характер. Чтобы изменить ситуацию, необходимо выстроить взаимодействие между всеми участниками процесса – регоператором «Ситиматик», администрацией Саратова, представителями управляющих организаций, органов, осуществляющих надзор.Все МКД, частный сектор и коммерческие объекты должны иметь достаточное количество контейнерных площадок и собственных мест для складирования отходов. Задача власти – выявлять и пресекать образование несанкционированных свалок. Но одновременно должен быть установлен четкий контроль организации вывоза мусора. Необходим механизм привлечения к ответственности, а также система штрафов и санкций за несоблюдение правил утилизации отходов, чтобы стимулировать граждан и организации к ответственному отношению к окружающей среде.Очень важно, чтобы бремя утилизации не ложилось на плечи добросовестных владельцев площадок ТКО, а было четко определено ответственными структурами или организациями».Ситуация с вывозом мусора в Саратове требует системного подхода. Жители сталкиваются с реальными проблемами – переполнением площадок, несанкционированным складированием и отсутствием механизмов защиты. Был задан чёткий, структурированный запрос к администрации города. Однако полученный ответ не содержит конкретных мер, сроков, ответственных или инструментов решения.Признание наличия проблемы – это первый шаг. Но без чётких действий, механизмов контроля и ответственности ситуация вряд ли изменится. Ожидается, что в ближайшее время будут предприняты дополнительные действия для уточнения позиции властей и поиска решений, которые работают не на бумаге, а в реальной городской среде.