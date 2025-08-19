В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта

просмотров: 75

В этом году Фонд капитального ремонта Саратовской области принял 120 видов строительно-монтажных работ в 96 многоквартирных домах. Речь идет о замене лифтового оборудования, капитальном ремонте внутридомовых инженерных коммуникаций и крыш.«На сегодняшний день в рамках программы капитального ремонта отремонтированы крыши 75 многоэтажек области. Кровля — один из важнейших элементов любого строения. Её исправное состояние обеспечивает защиту от атмосферных осадков, сохраняет тепло зимой и прохладу летом, предотвращает разрушение несущих конструкций и продлевает срок эксплуатации всего здания», - отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.Напомним, Фонд капитального ремонта Саратовской области активно реализует областную программу, обеспечивая жителей региона качественными и безопасными условиями проживания. Эта программа, содержащая информацию о запланированных сроках и перечне работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в нее, размещена на сайте фонда капремонта (https://fkr64.ru/owners/dom-v-programme).