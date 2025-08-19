19 августа 2025 ВТОРНИК
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
17:30 | 19 августа
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»
16:30 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»
15:36 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
11:00 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта

В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта


В этом году Фонд капитального ремонта Саратовской области принял 120 видов строительно-монтажных работ в 96 многоквартирных домах. Речь идет о замене лифтового оборудования, капитальном ремонте внутридомовых инженерных коммуникаций и крыш.

«На сегодняшний день в рамках программы капитального ремонта отремонтированы крыши 75 многоэтажек области. Кровля — один из важнейших элементов любого строения. Её исправное состояние обеспечивает защиту от атмосферных осадков, сохраняет тепло зимой и прохладу летом, предотвращает разрушение несущих конструкций и продлевает срок эксплуатации всего здания», - отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.

Напомним, Фонд капитального ремонта Саратовской области активно реализует областную программу, обеспечивая жителей региона качественными и безопасными условиями проживания. Эта программа, содержащая информацию о запланированных сроках и перечне работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в нее, размещена на сайте фонда капремонта (https://fkr64.ru/owners/dom-v-programme).