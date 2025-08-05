Минпромэнерго: для жителей работает «горячая» телефонная линия по вопросам электро- и газоснабжения

В министерстве промышленности и энергетики области функционирует «горячая линия» для решения вопросов, касающихся электро- и газоснабжения. Оставить свое обращение можно по номеру телефона приемной министерства: 8 (8452) 21-01-90. Прием звонков по указанным вопросам ежедневно с 8:00 до 19:00 ч.
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