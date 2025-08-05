5 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 04 августа
Минпромэнерго: для жителей работает «горячая» телефонная линия по вопросам электро- и газоснабжения
17:30 | 04 августа
Саратовские гвардейцы стали участниками юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец»
16:30 | 04 августа
Палитра ремесел - 2025: история Саратовского края, встречи с известными писателями и краеведами, эксклюзивные книжные новинки, легенды о Соколовой горе
15:38 | 04 августа
За десять лет в Саратовской области отремонтировали свыше 3,2 тыс. км областных и федеральных дорог
15:00 | 04 августа
Современное оборудование помогает балтайским медикам начинать лечение вовремя
13:30 | 04 августа
Глава КФХ Ивантеевского района Владимир Горшенин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
12:30 | 04 августа
В Политехе разработали эффективный метод очистки промышленных сточных вод
11:30 | 04 августа
Занятия психологического хора посещают пенсионеры Базарно-Карабулакского района
10:09 | 04 августа
В Саратове прошёл спортивный фестиваль «Путь сильных» для ветеранов СВО
09:37 | 04 августа
Жители села Сокур побывали в татищевском комплексном центре соцобслуживания населения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Минпромэнерго: для жителей работает «горячая» телефонная линия по вопросам электро- и газоснабжения

Новости ЖКХ / Новости
Минпромэнерго: для жителей работает «горячая» телефонная линия по вопросам электро- и газоснабжения




В министерстве промышленности и энергетики области функционирует «горячая линия» для решения вопросов, касающихся электро- и газоснабжения. Оставить свое обращение можно по номеру телефона приемной министерства: 8 (8452) 21-01-90.
Прием звонков по указанным вопросам ежедневно с 8:00 до 19:00 ч.