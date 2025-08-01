В комитете по ЖКХ продолжается активная подготовка к отопительному сезону

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Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» Максим Сиденко провел заседание очередного штаба, посвященного подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов.На встрече ресурсоснабжающие организации и администрации районов представили отчеты о готовности многоквартирных жилых домов и социальных учреждений к предстоящему отопительному сезону.Комитету по ЖКХ поручено провести проверку паспортов готовности, которые в настоящее время аккумулируются в администрациях районов на предмет полноты и качества представленных документов.Первый заместитель главы администрации также поставил задачу - провести активную разъяснительную работу с управляющими компаниями, напомнив им о важности подготовки внутридомовых коммуникаций к зиме.«Времени до начала отопительного сезона остается совсем немного. Необходимо стимулировать управляющие компании для подготовки домов к зимнему периоду, чтобы выявить и устранить ошибки на стадии подготовки», - подчеркнул Максим Сиденко.