1 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 01 августа
Завкафедрой СГУ объяснил появление пыльной завесы над Саратовом и Энгельсом
17:40 | 01 августа
В комитете по ЖКХ продолжается активная подготовка к отопительному сезону
16:30 | 01 августа
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило о старте 2 сезона грантового конкурса
15:30 | 01 августа
Саратовские контрактники могут получить до 2,7 млн рублей в первый месяц службы
14:37 | 01 августа
Началось благоустройство территории детской школы искусств в Вольске
13:30 | 01 августа
В Марксе прошло совещание по гармонизации межнациональных отношений
13:30 | 01 августа
В Марксе прошло совещание по гармонизации межнациональных отношений
12:30 | 01 августа
Благоустройство сквера «Территория детства». С 1 августа начинается монтаж автополива
11:30 | 01 августа
Подведены итоги регионального конкурса военно-патриотических клубов в рамках проекта «Герои Отечества»
10:30 | 01 августа
Международная премия #МЫВМЕСТЕ вновь объединит десятки тысяч людей со всего мира
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В комитете по ЖКХ продолжается активная подготовка к отопительному сезону

Новости ЖКХ / Новости
В комитете по ЖКХ продолжается активная подготовка к отопительному сезону

Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» Максим Сиденко провел заседание очередного штаба, посвященного подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов.

На встрече ресурсоснабжающие организации и администрации районов представили отчеты о готовности многоквартирных жилых домов и социальных учреждений к предстоящему отопительному сезону.

Комитету по ЖКХ поручено провести проверку паспортов готовности, которые в настоящее время аккумулируются в администрациях районов на предмет полноты и качества представленных документов.

Первый заместитель главы администрации также поставил задачу - провести активную разъяснительную работу с управляющими компаниями, напомнив им о важности подготовки внутридомовых коммуникаций к зиме.

«Времени до начала отопительного сезона остается совсем немного. Необходимо стимулировать управляющие компании для подготовки домов к зимнему периоду, чтобы выявить и устранить ошибки на стадии подготовки», - подчеркнул Максим Сиденко.